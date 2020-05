ZDF

Sonntag, 17. Mai 2020

Sonntag, 17. Mai 2020, 12.15 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste "Fernsehgarten" - 12 Points! Folge zwei der diesjährigen Saison steht ganz unter dem Motto ESC. In Musik, Talks und Spielen widmet sich Andrea Kiewel diesem größten Musik-Ereignis der Welt. Gäste: Michael Schulte, Kelvin Jones, Cesár Sampson, Johnny Logan, Ben Dolic und die Hermes House Band. Sonntag, 24. Mai 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Gestern - heute - morgen: Der "Fernsehgarten" wagt einen Ausblick in die Zukunft. Ein spannendes E-Kart-Rennen, aktuelle Sporttrends und nachhaltige Mode stehen auf dem Programm. Gäste: Tom Beck, Glasperlenspiel, The Weather Girls, Francine Jordi, Mike Leon Grosch und andere. Sonntag, 31. Mai 2020, 11:50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Im großen Rätsel-"Fernsehgarten" sind auf unterhaltsame und spannende Art Denkspiele zu lösen. Außerdem warten ein süßer Hundewelpe und faszinierende Artisten auf ihren Auftritt. Gäste: ChrisTine Urspruch, Stefan Heine, Kerstin Ott, Feuerherz, Patricia Kelly, Laith Al-Deen, Farina Opoku und andere.

