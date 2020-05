ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 17. Mai 2020

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 17. Mai 2020, 17.55 Uhr ZDF.reportage Letzte Rettung Pfandleihhaus In der Corona-Krise sind viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt worden. Sie erhalten nur noch 60 Prozent ihres Lohnes. Für viele hat sich damit ihre schwierige finanzielle Lage verschärft. Viele von ihnen treibt es deshalb in die Pfandleihhäuser, denn dort können sie Wertsachen gegen Geld eintauschen - immer mit der Hoffnung, die Habseligkeit später wieder auslösen zu können. Wer ins Pfandleihhaus geht, braucht Geld, und zwar sofort! Dringend anstehende Reparaturen, offene Rechnungen - es gibt viele Gründe, ins Leihhaus zu gehen. Hier gibt es Bares ohne SCHUFA-Anfrage. Pfand und ein gültiger Ausweis genügen. Was nicht wieder ausgelöst werden kann, wird versteigert. Für den Pfandleiher ist die Geldnot fremder Menschen ein sicheres Geschäft: Die Nöte des einen sichern das Auskommen des anderen. In Recklinghausen beim Pfandleihhaus Schumachers merken sie einen deutlichen Zuwachs an Kunden. Um die Regeln bei Sicherheitsabstand und Hygiene einzuhalten, dürfen Kunden nur einzeln den Laden betreten. Dazu wurde an der Eingangstür sogar eine Ampel angebracht. Schuhmachers stellen fest, dass zur Zeit ungewöhnlich viele Kunden ihr Pfand wieder auslösen. Der Grund: wegen des Corona-Lockdowns und den geschlossenen Geschäften, Kneipen und Restaurants haben die Leute plötzlich mehr Geld in der Tasche. Auch die "Goldjungs" in Schleswig-Holstein können sich nicht über zu wenig Kundschaft beklagen. Sie sind einer der wenigen Autopfandleiher in Deutschland. Zur Zeit muss so mancher Unternehmer seinen "Chefwagen" beleihen, da Zahlungen von Großkunden ausbleiben. Gut, dass Pfandleihhaus-Besitzer Sven Krüger eine große Fahrzeughalle hat. Frühestens ab vier, spätestens ab zehn Monaten dürfen Pfandleihhäuser die Pfandstücke, die nicht ausgelöst wurden, zur Versteigerung geben. Viele sind da aber kulant und behalten die Sachen länger, da sie viele Stammkunden haben, von denn sie wissen, dass die ihre Sachen in der Regel auch wieder auslösen. Die "ZDF.reportage" schaut auf das Geschäft der Pfandleihhäuser vor und während der Corona-Krise.

