Donnerstag, 28. Mai 2020

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 28. Mai 2020, 0.45 Uhr Neu Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert Auftritt: "Filmgorillas"! ZDFkultur geht in der Filmberichterstattung neue Wege. Mit "Filmgorillas", dem Film- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal. Zweimal pro Woche bahnen sich Kino-Experte Steven Gätjen, Schauspielerin Maria Ehrich sowie das Cineasten-Ehepaar Silke und Daniel Schröckert einen Weg durch den Dschungel aktueller Neustarts und reden sich zu Themen aus der Film- und Serienwelt die Köpfe heiß. Wenn vier Kinobegeisterte über ihr Lieblingsthema reden, wird so einiges geboten: ungewohnte Blicke hinter die Kulissen ebenso wie Interviews mit allen, die in der Filmwelt etwas Interessantes zu sagen haben. Ob Blockbuster, Arthouse, Familienfilm oder die neueste Serie: Die "Filmgorillas" lieben es, sich gegenseitig zu überzeugen, weshalb sie ihre Kino-, Streaming- und TV-Tipps immer zu zweit präsentieren - mal einvernehmlich, manchmal aber auch mit Spaß an einem gepflegten Streit. Zweimal die Woche, dienstags und donnerstags jeweils um 16.00 Uhr, laden die "Filmgorillas" neue Videos auf dem gleichnamigen ZDF-YouTube-Kanal hoch. Dienstags in der Rubrik "Frischfutter" diskutieren die "Gorillas" die interessantesten Neustarts, während sie donnerstags in ihren "Streifzügen" gesellschaftlich relevante Themen aus der Film- und Serienwelt aufgreifen. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, das im ZDF donnerstags gegen 0.45 Uhr ausgestrahlt wird. Auch auf der Facebook-Seite von ZDFkultur und auf dem Instagram-Kanal von ZDF "heute" hinterlassen die "Gorillas" ihre Spuren. Bitte den Programmtext ebenfalls austauschen für die Sendungen am 4., 11. und 18. Juni 2020, jeweils 0.45 Uhr

