Donnerstag, 7. Mai 2020

Donnerstag, 7. Mai 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Aussäen für Balkon und Garten - Tipps von Anja Koenzen Kampf gegen Eichenprozessionsspinner - Raupen werden abgetötet Pizza mit Fenchel und Salbei - Kochen mit Mario Kotaska Gast: Laura Wontorra, Moderatorin Donnerstag, 7. Mai 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Corona-Chronologie - COVID-19 in Deutschland Expedition Deutschland: Bremen - Eine Schafherde am Deich Küchenträume - Morganes Rhabarbertarte Donnerstag, 7. Mai 2020, 17:15 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt - Homeschooling Donnerstag, 7. Mai 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Interview mit Birgit Schrowange - Die Moderatorin in Krisen-Zeiten Matze Knop macht Spaß - Comedy gegen Corona-Frust Donnerstag, 7. Mai 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Riskanter Neustart - Wer trägt die Verantwortung? Zu Gast unter anderem: Helge Braun, CDU Kanzleramtsminister Stephan Weil, SPD MP Niedersachsen (zugeschaltet) Alena Buyx, Mitglied Deutscher Ethikrat Rafaela von Bredow, "Der Spiegel" Ressortleiterin Wissenschaft

