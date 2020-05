ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/20

Woche 19/20

Mi., 6.5.

Bitte nochmalige Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.23 Wetter (VPS 19.20)

19.30 ZDF spezial (VPS 19.24) Corona-Krise - Lockerungen für Deutschland Moderation: Matthias Fornoff

20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst

21.45 heute journal

22.15 auslandsjournal spezial: Corona global (UT) Moderation: Antje Pieper

22.45 ZDFzoom Schulen im Corona-Stress - Lernen aus der Krise

23.15 Markus Lanz

0.30 heute+

0.45 Achtung, Essen! (VPS 0.44)

1.30 Aktenzeichen XY... ungelöst (von 20.15 Uhr)

3.00 auslandsjournal spezial: Corona global (UT) (von 22.15 Uhr)

3.30 ZDFzoom Schulen im Corona-Stress - Lernen aus der Krise (von 22.45 Uhr)

4.00 Frontal 21

4.35 plan b: Wertschätzen statt verschwenden (VPS 4.45)

5.05- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30

Die Serie "Heldt" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Mi., 13.5. Bochum Gangsta und Wiederholung am 14.5., 0.45 Uhr Mi., 20.5. Kunstfreunde Mi., 27.5. Bochum innovativ und Wiederholung am 28.5., 0.55 Uhr Mi., 3.6. Kalter Hund und Wiederholung am 4.6., 0.55 Uhr Mi., 10.6. Der Kronzeuge und Wiederholung am 11.6., 0.55 Uhr Mi., 17.6. Die Kakerlake und Wiederholung am 18.6., 0.55 Uhr

Woche 20/20

So., 10.5.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

18.30 Terra Xpress (HD/UT) Ich will hier raus - Reiseärger in Coronazeiten Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020

("Terra Xpress: Frust im Urlaubsparadies und der Blitzerärger" entfällt.)

