ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 23. April 2020, 12.10 Uhr

drehscheibe

Moderation: Sandra Maria Gronewald

Kontrollen von Einzelhändlern - Unterwegs mit der Stadtpolizei Expedition Deutschland: Potsdam - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Nieves vegetarische Paella

Donnerstag, 23. April 2020, 17.15 Uhr

hallo deutschland

Moderation: Lissy Ishag

"Blond nachgefragt": Paare und Corona - Wie geht es Paaren in dieser Zeit?

Donnerstag, 23. April 2020, 17.45 Uhr

Leute heute

Moderation: Florian Weiss

Skype-Interview mit Ute Lemper - Ihr Leben jetzt in New York Dieter Hallervorden: Offener Brief - Lösungsvorschläge für Theater Collien Ulmen-Fernandes im Interview - Morgen auf ZDFneo

Donnerstag, 23. April 2020, 22.15 Uhr

maybrit illner

Thema: Deutschland macht auf - mutig oder riskant?

Malu Dreyer (zugeschaltet), SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Cem Özdemir, B'90/Grüne, MdB, war an COVID-19 erkrankt Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG Prof. Hendrik Streeck, Professor für Virologie Universität Bonn Mai Thi Nguyen-Kim (zugeschaltet), Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin Til Schweiger (zugeschaltet), Gastronom, Schauspieler, Produzent

Kaum sind die ersten Lockerungen beschlossen, warnt die Kanzlerin vor Öffnungsorgien. Vorsicht ist geboten! Na klar! Könnte Deutschland dennoch mehr wagen?

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell