Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Mittwoch, 8. April 2020, 22.30 Uhr auslandsjournal spezial Corona global - wie das Virus die Welt verändert Moderation: Antje Pieper Die Corona-Pandemie verändert das Leben der Menschen rund um den Globus. In einem "auslandsjournal spezial" berichten die ZDF-Reporter von den Schauplätzen weltweit. Der Blick geht nach Wuhan in China, den Ort, an dem alles begann und der jetzt wieder für Reisende geöffnet wird. Wie sieht der Alltag aus im einstigen Epizentrum der Pandemie, was hat der Shutdown gebracht? In den USA sind Millionen Menschen quasi über Nacht arbeitslos geworden und fragen sich, wie sie über die Runden kommen sollen - oft ohne Krankenversicherung und finanzielle Reserven. Im zweiten Teil des Videotagebuchs "My Corona" erzählen Menschen aus von Armut betroffenen Ländern, wie sie in Zeiten des Virus leben und überleben: in Kuba, wo die Lebensmittelpreise explodiert sind, über den Libanon, wo der Staat quasi pleite ist, bis nach Afghanistan, wo die kriegsgeplagte Bevölkerung das Coronavirus nicht als große Gefahr wahrnimmt, weil ihr Alltag ohnehin lebensgefährlich ist. Außerdem geht der Blick nach Jerusalem, in die Metropole der Weltreligionen, wo Juden, Christen und Muslimen religiöse Feiertage im Ausnahmezustand bevorstehen.

