Mittwoch, 18. März 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Lenn Kudrjawizki, Schauspieler Corona aktuell - Wie ist die Lage im Land? Corona und die Kiosk-Kultur - Müssen auch die Büdchen schließen? Pappardelle mit Radicchio - Ein Rezept von Mario Kotaska Mittwoch, 18. März 2020, 12.15 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Corona in Deutschland - Nachbarschaftshilfe Expedition Deutschland: Wunstdorf - Mit offenen Augen durch die Welt Mittwoch, 18. März 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Céline Dion - Style-Königin - Die besten Outfits der Sängerin Gil Ofarim schaut voraus - Neues Album voller Gefühle Mittwoch, 18. März 2020, 22.15 Uhr auslandsjournal spezial: Corona global - wie das Virus die Welt verändert Moderation: Antje Pieper Das Coronavirus verändert das Leben der Menschen rund um den Globus. In einem "auslandsjournal spezial" berichten die ZDF-Reporter von den Schauplätzen weltweit. Der Blick geht nach Italien, wo die Kliniken an den "Hotspots" des Virus vor dem Corona-Kollaps stehen. Nach China, dem Land, in dem alles begann und das jetzt fest daran glauben will, dass das Schlimmste überstanden ist. In die USA mit ihrem Schlingerkurs fahrenden Präsidenten Trump - hier trifft das Coronavirus viele Menschen, die ohne Krankenversicherung und finanzielle Reserven über die Runden kommen müssen. Und nach Europa, einem Kontinent, der in der Krise nach Einheit sucht und doch hin- und hergerissen ist zwischen Schuldzuweisungen, Hetze und Hilfsbereitschaft.

