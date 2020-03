ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 12/2020

Woche 12/20

Mi., 18.3.

Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten:

9.05 Volle Kanne - Service täglich

10.30 Notruf Hafenkante Der Kuss der Spinne (Text und weitere Angaben s. Fr., 20.3.20)

11.15 SOKO Wismar Sprachlos (Text und weitere Angaben s. Fr., 20.3.20)

12.00 heute

(Weiterer Ablauf ab 12.10 Uhr wie vorgesehen. 9.25 Uhr "ZDF SPORTextra - Wintersport: Alpiner Ski-Weltcup, Finale, Abfahrt Herren" sowie 10.55 Uhr "ZDF SPORTextra - Wintersport: Alpiner Ski-Weltcup, Finale, Abfahrt Damen" entfallen.)

Do., 19.3.

Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten:

9.05 Volle Kanne - Service täglich

10.30 Notruf Hafenkante Flucht ins Watt (Text und weitere Angaben s. Sa., 21.3.20)

11.15 SOKO Wismar Erfroren (Text und weitere Angaben s. Mo., 23.3.20)

12.00 heute (HD)

12.10 drehscheibe (VPS 12.30)

(Weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen. 9.55 Uhr "ZDF SPORTextra - Wintersport: Alpiner Ski-Weltcup, Finale, Super-G Damen" sowie 11.25 Uhr "ZDF SPORTextra - Wintersport: Alpiner Ski-Weltcup, Finale, Super-G Herren" entfallen.)

Die Serie "Notruf Hafenkante" wird wie folgt vorgezogen:

Fr., 20.3. Vergessene Wahrheit

Sa., 21.3. Elenas letzte Chance Mo., 23.3. Wo ist Papa? Di., 24.3. Ausgetickt Mi., 25.3. Paulines Fall Do., 26.3. Verhinderte Liebe (und Wiederholung um 2.40 Uhr beachten) Fr., 27.3. Hans im Glück Sa., 28.3. Fremde Heimat Mo., 30.3. Ringo, Kim und Sidney Di., 31.3. Endlich schlank Mi., 1.4. Verfluchte Liebe Do., 2.4. Mattes unter Verdacht Fr., 3.4. Scheißtag Sa., 4.4. Kampf um Lucie Mo., 6.4. Außer Kontrolle Di., 7.4. Die unüblichen Verdächtigen Mi., 8.4. Der glatte Wahnsinn Do., 9.4. Help (und Wiederholung um 2.00 Uhr beachten) Sa., 11.4. Alexas Puzzle Di., 14.4. Fingerspitzengefühl Mi., 15.4. Hund und Katze

Die Serie " SOKO Wismar" wird wie folgt vorgezogen:

Fr., 20.3. Das Ende vom Lied

Mo., 23.3. Reiterspiele Di., 24.3. Verlorene Tochter Mi., 25.3. Unterm Hammer Do., 26.3. Die Moorleiche Fr., 27.3. Tod im Feld Sa., 28.3. Als der Fremde kam Mo., 30.3. Über den Dächern von Wismar Di., 31.3. Meine beste Freundin Mi., 1.4. Krieg der Sterne Do., 2.4. Die Leiden des Sammlers Fr., 3.4. Bernd und Harry Sa., 4.4. Fotofalle Mo., 6.4. Der Stachel in mir Di., 7.4. Der letzte Aufguss Mi., 8.4. Omelette Surprise Do., 9.4. Der Gourmetkoch (und Wiederholung um 3.30 Uhr beachten) Sa., 11.4. Ausgebremst Di., 14.4. Das Nashorn Mi., 15.4. Aurafrisur

Woche 14/20

Sa., 28.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

6.25 PUR+ (HD/UT) Gefährliche Viren? Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer Deutschland 2020

("PUR+: Notfall im Schnee" entfällt.)

Woche 16/20

Do., 16.4.

Bitte jeweils neuen Ausdruck beachten:

10.30 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Ruhe sanft

Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Franzi Jung Rhea Harder-Vennewald Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Cokgezen Wolf Haller Hannes Hellmann Wolle Harald Maack und andere

Buch: Tina Gorf Regie: Oren Schmuckler Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises (Erstsendung 19.11.2015) Deutschland 2015

11.15 SOKO Wismar (HD/UT) Als er fortging

Jan Reuter Udo Kroschwald Katrin Börensen Claudia Schmutzler Nils Theede Jonas Laux Kai Timmermann Mathias Junge Leena Virtanen Li Hagman Hilde von Weinstein Annalena Schmidt Roswitha Prinzler Silke Matthias Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke und andere

Buch: Hannes Treiber Regie: Oren Schmuckler (Erstsendung 16.4.2014) Deutschland 2014 ____________________

zu Do., 16.4.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

2.15 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Ruhe sanft (von 10.30 Uhr)

Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Franzi Jung Rhea Harder-Vennewald Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Cokgezen Wolf Haller Hannes Hellmann Wolle Harald Maack und andere

Buch: Tina Gorf Regie: Oren Schmuckler Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2015 _______________________

Bitte neuen Ausdruck beachten:

3.45 SOKO Wismar (HD/UT) Als er fortging (von 11.15 Uhr)

Jan Reuter Udo Kroschwald Katrin Börensen Claudia Schmutzler Nils Theede Jonas Laux Kai Timmermann Mathias Junge Leena Virtanen Li Hagman Hilde von Weinstein Annalena Schmidt Roswitha Prinzler Silke Matthias Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke und andere

Buch: Hannes Treiber Regie: Oren Schmuckler Deutschland 2014

Fr., 17.4.

Bitte jeweils neuen Ausdruck beachten:

10.30 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Angst

Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Cokgezen Wolf Haller Hannes Hellmann Wolle Harald Maack Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling und andere

Buch: Jochim Scherf Regie: Oren Schmuckler Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises (Erstsendung 26.11.2015) Deutschland 2015

11.15 SOKO Wismar (HD/UT) Über sieben Brücken

Jan Reuter Udo Kroschwald Katrin Börensen Claudia Schmutzler Nils Theede Jonas Laux Kai Timmermann Mathias Junge Leena Virtanen Li Hagman Martin Boldt Jürgen Tarrach Dr. Angela Fahrenholz Petra Zieser Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke und andere

Buch und Regie: Hans-Christoph Blumenberg (Erstsendung 23.4.2014) Deutschland 2014

