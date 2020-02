ZDF

Die Biathlon-WM 2020 live im ZDF

Antholz in Südtirol ist vom 13. bis zum 23. Februar Austragungsort der Biathlon-Weltmeisterschaften 2020. Das ZDF überträgt die WM-Tage vom 13. bis zum 18. Februar 2020 live. Auf dem Programm stehen die Sprint- und Verfolgungswettbewerbe der Damen und Herren, die spannende Mixed-Staffel am ersten Wettkampftag sowie das Einzelrennen der Damen. Zum Einsatz kommt das eingespielte ZDF-Biathlon-Team: Reporter ist Christoph Hamm, unterstützt von Herbert Fritzenwenger. Moderation und Analyse liegen in den Händen von Alexander Ruda und den ZDF-Biathlonexperten Sven Fischer und Laura Dahlmeier.

Das deutsche Team um Denise Herrmann und Arnd Peiffer möchte an die großen Erfolge der vergangenen Weltmeisterschaften in Östersund/Schweden anknüpfen - nach dem Rücktritt von Topläuferin Laura Dahlmeier allerdings keine ganz leichte Aufgabe.

Wie bei Sport-Großevents üblich wird das ZDF auch den Biathlon-Fans vor Ort in Antholz ein kleines Unterhaltungsangebot präsentieren und für ein wenig Hüttenzauber sorgen.

Antholz ist ein international bekanntes Biathlon- und Langlaufzentrum und ein fester Termin im jährlichen Biathlon-Weltcup-Kalender.

ZDF-Sendetermine Biathlon-WM Antholz 2020:

Donnerstag, 13. Februar 2020 14.05 Uhr: Mixed-Staffel (im Rahmen der "ZDF SPORTextra"-Sendestrecke ab 12.40 Uhr) Freitag, 14. Februar 2020 14.35 Uhr: Sprint Damen (im Rahmen der "ZDF SPORTextra"-Sendestrecke ab 14.05 Uhr) ZDF-Livestream: 11.00 Uhr: Ski alpin, Super G Herren, Saalbach-Hinterglemm 13.00 Uhr: Skifliegen Qualifikation, Tauplitz/Bad Mitterndorf Samstag, 15. Februar 2020 ca. 14.35 Uhr: Sprint Herren (im Rahmen der langen "ZDF SPORTextra"-Sendestrecke von 9.40 bis 18.05 Uhr) ZDF-Livestream: 23.00 Uhr: Formel E, Mexiko-Stadt Sonntag, 16. Februar 2020 ca. 12.50 Uhr: Verfolgung Damen ca. 15.00 Uhr: Verfolgung Herren (im Rahmen der langen "ZDF SPORTextra"-Sendestrecke von 10.13 bis 17.00 Uhr) Dienstag, 18. Februar 2020 14.00 Uhr: 15 Kilometer Einzel Damen Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

