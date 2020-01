ZDF

Samstag, 25., und Sonntag, 26. Januar 2020

Samstag, 25. Januar 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Wie viel Politik braucht Inklusion? Demokratie braucht Inklusion, davon ist Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, überzeugt. Wie genau er die Gesetzgebung mitgestaltet, erzählt er "Menschen - das Magazin". Kerstin Held ist Vorsitzende des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder und fordert von den Politikern mehr Einsatz für deren Rechte. Behinderte Kinder werden bevorzugt in Heimen untergebracht, anstatt sie an Pflegefamilien zu vermitteln. Das findet Kerstin Held, selbst mehrfache Pflegemutter von schwerbehinderten Kindern, ungerecht. Kerstin Held und Jürgen Dusel - zwei Menschen, die auf die Politik einwirken, um die gesellschaftliche Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung voranzutreiben. Samstag, 25. Januar 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher "Fridays gegen Altersarmut" - Rechte mischen bei neuer Bewegung mit Kohle-Streit geht weiter - Heftige Kritik am Ausstiegsfahrplan Nach dem Chaos von Connewitz - Angespannte Lage im Leipziger Kiez Hammer der Woche - Teurer Tunnel für Beamte in Erding Samstag, 25. Januar 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gäste: Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann, RB Leipzig Fußball-Bundesliga, 19. Spieltag Topspiel: Bayern München - FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg - Hertha BSC Eintracht Frankfurt - RB Leipzig SC Freiburg - SC Paderborn Union Berlin - FC Augsburg Borussia Dortmund - 1. FC Köln (Freitag) Sonntag, 26. Januar 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Was die Seele warm hält - Wohnen im Winter Wenn es draußen kalt und dunkel ist, zieht es uns ins Warme. Wir werden wieder zu Höhlenmenschen. Gerade jetzt dürsten Körper und Seele nach Wärme und Wohlbefinden. "sonntags" widmet sich der Frage, wie die Menschen wohnen wollen, wie sie ihr Zuhause nach ihren Vorlieben gestalten können und welche Möglichkeiten es in Zeiten zunehmenden Wohnungsmangels gibt, ein passendes Dach über dem Kopf zu finden.

