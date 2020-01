ZDF

"Helen Dorn - Atemlos" im ZDF: Ein neuer Fall mit Anna Loos

Mainz (ots)

Kriminalhauptkommissarin Helen Dorn (Anna Loos) wird des Mordes an ihrem Chef beschuldigt: "Helen Dorn - Atemlos" läuft am Samstag, 25. Januar 2020, um 20.15 Uhr im ZDF. Bereits am Tag zuvor ist der Samstagskrimi in der ZDFmediathek abrufbar.

Eine Observation wegen einer illegalen Waffenschieberei gerät aus dem Ruder - drei Menschen sind tot, zwei davon sind Polizisten. LKA-Dezernatsleiter Falk Mattheisen (Daniel Friedrich) weiht Helen Dorn in eine Verschwörungstheorie ein: Er ist davon überzeugt, dass die Waffenlieferung für eine rechtsradikale Gruppierung im Untergrund bestimmt war, gedeckt von einem Maulwurf im LKA. Doch bevor Mattheisen Helen erklären kann, wer dahintersteckt, ist er tot - erschossen mit Helen Dorns Dienstwaffe. Die Kommissarin wird von den Kollegen am Tatort angetroffen, mit der Waffe in der Hand und einem Filmriss im Kopf. Aber es gibt eine Zeugin - die 15-jährige obdachlose Mona (Valerie Stoll), die zufällig bei der Observation in der Nähe war und in einem der LKA-Kollegen einen der Täter wiedererkennt. Um ihre Zeugin zu schützen, flieht Helen Dorn mit dem Mädchen. Während Helen von den eigenen Kollegen wegen Mordes gesucht und von den Kriminellen gejagt wird, muss sie den wahren Täter aufspüren und einen Anschlag verhindern.

In weiteren Rollen spielen Ernst Stötzner, Tristan Seith, Johann von Bülow, Lina Wendel, Arved Birnbaum, Thomas Lawinky und andere. Sebastian Ko inszenierte das Drehbuch von Mathias Schnelting.

