ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 22. Januar 2020

Mainz (ots)

Mittwoch, 22. Januar 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Armut in Deutschland - Wie lässt sie sich bekämpfen? Sumo-Ringen - Florian Weiss testet die Sportart Gefüllte Muschelnudeln - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Anna Schumacher, Schauspielerin Mittwoch, 22. Januar 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte "Helau-Spur" auf Mainzer Brücke - Fast wie ein Fastnachtsscherz Expedition Deutschland: Harsleben - Radfahren bis auf den Brocken Der Traum vom Auswandern - Sörens Restaurant in Kolumbien Mittwoch, 22. Januar 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Immobilienmaklerin auf Hawaii - Deutsche findet Glück in Honolulu Mittwoch, 22. Januar 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Til Schweiger feiert Premiere - Neue Kino-Komödie "Die Hochzeit" Beatrice Egli in Kärnten - Spendensammlung für Australien Haute Couture von Giorgio Armani - Luxuriöse Show in Paris Mittwoch, 22. Januar 2020, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Steile Pisten, steile Preise - Bauboom in Österreichs Skigebieten Virus-Alarm in Wuhan - Chinas Umgang mit der Seuche Aufstand in der Ägäis - Das Drama in den Flüchtlingslagern Fleisch für die Welt - Argentiniens Geschäft mit dem Rind

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell