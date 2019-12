ZDF

Album, Stars und Abschied: Drei Jahresrückblicke im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zwischen Weihnachten und Neujahr bietet das ZDF seinen Zuschauer erneut drei informative Rückblicke auf das zu Ende gehende Jahr: Zunächst steht am Donnerstag, 26. Dezember 2019, 19.15 Uhr, "Album 2019 - Bilder eines Jahres" auf dem ZDF-Programm. Am Tag darauf, am Freitag, 27. Dezember 2019, 17.10 Uhr, folgt "Leute 2019 - das Jahr der Stars" und am Montag, 30. Dezember 2019, heißt es um 17.10 Uhr im ZDF: "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen".

"Album 2019 - Bilder eines Jahres" blickt zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2019 - vom Brexit bis zu "Fridays for Future", von brennenden Regenwaldgebieten in Brasilien bis zu den Auswirkungen des Hurrikans auf den Bahamas, vom Impeachment gegen Trump bis zum Wechsel an der Spitze der SPD, vom Angriff eines rechtsradikalen Amokläufers auf die Synagoge in Halle bis zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, von der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bis zur neuen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, vom Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame bis zum "Ibiza-Video", das Österreichs Regierung stürzte. Die Anmerkungen zu den "Bildern dieses Jahres" macht "heute journal"-Redaktionsleiter Wulf Schmiese. Das 60-minütige "Album 2019" sendet das ZDF noch mal am Samstag, 28. Dezember 2019, 12.00 Uhr. In ZDFinfo ist dieser Jahresrückblick am Freitag, 27. Dezember 2019, 10.30 Uhr, zu sehen; in der ZDFmediathek ist er ab Montag, 23. Dezember 2019, 18.00 Uhr, verfügbar.

In "Leute 2019 - das Jahr der Stars" lädt Moderatorin Karen Webb am Freitag, 27. Dezember 2019, 17.10 Uhr im ZDF (ZDFmediathek: ab 6.00 Uhr), zu einem unterhaltsamen, 50-minütigen Rückblick auf das Jahr der Prominenten - von Heidi Klum und Thomas Gottschalk bis zu Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Ein Rückblick auf verstorbene Prominente wie Karl Lagerfeld, Hannelore Elsner, Costa Cordalis und Karel Gott findet sich sowohl bei "Leute 2019 - das Jahr der Stars" als auch in "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen". In dem 53-minütigen Film von Susanne Conrad wird am Montag, 30. Dezember 2019, 17.10 Uhr, der Persönlichkeiten gedacht, die im Laufe des Jahres gestorben sind. In der ZDFmediathek ist er ab Freitag, 27. Dezember 2019, zu sehen. Erinnert wird an Schauspieler, Musiker, Autoren und Politiker, die vielen Zuschauern besonders vertraut waren, weil sie eine bestimmte Zeit, manchmal sogar eine ganze Generation geprägt haben. Bereits zum fünften Mal schließt Susanne Conrad mit ihrem Film den Reigen der Jahresrückblicke im ZDF ab.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/jahresrueckblick

Weitere Jahresrückblicke in der ZDFmediathek:

"Menschen 2019": https://kurz.zdf.de/02J/

"Der Satirische Jahresrückblick 2019": https://kurz.zdf.de/aECYR/

"heute-show - Der Jahresrückblick": https://kurz.zdf.de/dtkP/

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell