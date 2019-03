Philip Morris GmbH

Philip Morris International Inc. (PMI) ist das erste internationale Unternehmen, das eine globale Zertifizierung für Lohngleichheit durch die unabhängige EQUAL SALARY Foundation erhält. Die Philip Morris GmbH (PMG), die deutsche Tochtergesellschaft von PMI, wird ebenfalls als erstes Unternehmen in Deutschland mit diesem Zertifikat ausgezeichnet.

Die Zertifizierung ist eine Anerkennung für PMIs Einsatz für Gleichberechtigung. Sie ist ein wichtiger Meilenstein hin zu einem inklusiven, in Bezug auf die Geschlechterverteilung ausgeglichenen Arbeitsplatz. PMI hat Inklusion, Diversität und Gleichberechtigung in den Mittelpunkt seiner Geschäftsstrategie gestellt. Sie sind entscheidende Faktoren für die erfolgreiche Transformation des Unternehmens von einem traditionellen Zigarettenhersteller hin zu einem auf Wissenschaft und Technologie basierendem Unternehmen.

"Wir freuen uns über diese unabhängige Auszeichnung! Diese bestätigt, dass bei uns Frauen und Männer das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit erhalten", sagte Markus Essing, Deutschland-Chef von Philip Morris. "Es geht beim Thema Gleichberechtigung jedoch um mehr. Es geht um die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten sowie eine offene transparente Kultur. Uns ist Chancengleichheit sehr wichtig, unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder Hautfarbe."

"Heute feiern wir das Zertifikat als Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg zu mehr Gleichberechtigung sind. Mir persönlich ist wichtig, nicht in Kategorien zu denken", sagt Laurent Martenet, Director People & Culture bei Philip Morris Deutschland. "Ich möchte vor allem, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sind, dass sie sich frei entfalten und ihre berufliche wie persönliche Situation nach ihren Bedürfnissen gestalten können."

EQUAL-SALARY-Zertifizierung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer

Die EQUAL-SALARY-Zertifizierungsmethode hat bestätigt, dass PMI allen Mitarbeitern in mehr als 90 Ländern auf der ganzen Welt den gleichen Lohn für gleiche Arbeit zahlt, unabhängig vom Geschlecht. Der EQUAL-SALARY-Prozess beinhaltet eine statistische Analyse aller Gehälter von PMI-Mitarbeitern weltweit und Überprüfungen vor Ort. Diese werden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) umgesetzt. Die Prüfer sprechen mit der Firmenleitung, um deren Einsatz für eine gleiche Bezahlung der Geschlechter zu bewerten, und bilden Fokus-Gruppen mit den Mitarbeitern, um ihre Wahrnehmung dieses Einsatzes zu verstehen. Sie prüfen außerdem Methoden und Praktiken im Bereich Human Ressources, um Vorurteile aufzudecken und bei Bedarf korrigierende Maßnahmen vorzuschlagen. Dieser umfassende Prozess dauerte insgesamt 18 Monate.

Die Akkreditierung von PMIs globaler EQUAL-SALARY-Zertifizierung markiert den Anfang der Themenwoche "Week of Women". Am Internationalen Frauentag (Freitag, 8. März 2019) ist der Höhepunkt der Themenwoche. Die vom Unternehmen ausgetragene "Fair-Share"-Konferenz möchte männlichen Mitarbeitern in Diskussionsrunden und Infoveranstaltungen rund um die Themen Chancengleichheit, Inklusion sowie Diversität dazu verhelfen, die Anliegen und Sichtweisen von Frauen besser zu verstehen und alle Mauern, die es zwischen Arbeitskollegen geben kann, einreißen. PMI wird zu diesem Anlass die ganze Woche lang Geschichten über inspirierende Frauen innerhalb von PMI auf der ganzen Welt teilen, um weibliche Vorbilder im Unternehmen stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Geplant sind Events und Gelegenheiten zum Netzwerken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei PMI, bei denen es darum geht, die Vorteile von Inklusion & Diversität zu feiern. Weitere Informationen finden Sie unter www.pmi.com/inclusionanddiversity.

Über Philip Morris GmbH

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). PMI führt die Transformation in der Tabakindustrie an, um eine rauchfreie Zukunft zu schaffen. Ziel ist es, Zigaretten eines Tages komplett durch rauchfreie Alternativen zu ersetzen, die potenziell weniger schädlich für die Gesundheit sind. Durch multidisziplinäre Fähigkeiten in der Produktentwicklung, hochmoderne Einrichtungen und wissenschaftliche Nachweise möchte PMI sicherstellen, dass seine rauchfreien Produkte die Präferenzen von erwachsenen Rauchern treffen und die strengen regulatorischen Anforderungen erfüllen.

Die Philip Morris GmbH ist seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. Der Marktanteil lag 2018 bei ca. 37.3 Prozent. Zu den erfolgreichsten Marken, die in Deutschland vertrieben werden, zählen MARLBORO, L&M und Chesterfield sowie IQOS und die dazugehörigen HEETS. Der Absatz von HEETS hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland mehr als verdoppelt.

Die Philip Morris GmbH beschäftigt in der Verwaltungszentrale in München-Gräfelfing und im Außendienst rund 700 Mitarbeiter. In dem Berliner Werk, einer der größten Produktionsstätten von Philip Morris International in Europa, arbeiten etwa 1.100 Mitarbeiter, in der Produktion in Dresden, der f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG, über 330 Beschäftigte.

EQUAL SALARY Foundation

Die EQUAL-SALARY Foundation ist eine unabhängige Nonprofit-Stiftung mit dem Ziel, Unternehmen ein Label zur Verfügung zu stellen, das gleichen Lohn für weibliche und männliche Mitarbeiter bestätigt. Die EQUAL-SALARY-Zertifizierung wurde 2005 in Zusammenarbeit mit der Universität Genf entwickelt und durch die Schweizer Konföderation über das Bundesbüro für Gleichheit finanziell unterstützt. Es bietet Unternehmen eine wirksame Methode, um ihre Lohnpolitik zu prüfen, und zwar mit einer statistischen Analyse in Kombination mit einem qualitativen Audit. Dieses Verfahren bietet ein unparteiisches Evaluationssystem und schlägt bei Bedarf Verbesserungsmöglichkeiten vor, um das Ziel der Gleichbehandlung von Frauen und Männern mit Blick auf die Entlohnung und, darauf aufbauend, ein Gleichgewicht bei Personalrekrutierung und Beförderungen zu erreichen. Weitere Informationen über die EQUAL-SALARY Foundation finden Sie unter https://www.equalsalary.org/

