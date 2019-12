ZDF

"Horst Lichter sucht das Glück" im ZDF: Mit dem Motorrad durch Kroatien

Horst Lichter geht wieder auf Tour. Nach seinen Fahrten durch Südfrankreich und Norwegen in den beiden vergangenen Jahren zieht es ihn diesmal nach Kroatien. In der einstündigen Dokumentation "Horst Lichter sucht das Glück" erkundet er diesmal gemeinsam mit Schauspieler Henning Baum auf Motorrädern Kroatien - am Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 19.15 Uhr im ZDF. Bereits ab Sonntag, 22. Dezember 2019, 10.00 Uhr, steht die Sendung in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

Die Reise beginnt in der slowenischen Höhle von Skocjan und endet im Süden Kroatiens in Dubrovnik. Weitere Reisestopps gibt es auch in den malerischen Küstenstädten Split und Zadar, und Horst Lichter und Henning Baum unternehmen auch einen Rundflug über die malerische Inselwelt der Kornaten.

Auf ihrer Glückssuche begegnen die beiden den unterschiedlichsten Menschen: Ob bei einem Trüffelbauer in Istrien, einem Musiker auf der Insel Pag oder einer Friseurin in Zadar - immer geht es um die Frage nach dem ganz persönlichen Glück. Wie man es findet, aber auch wie man es wieder verlieren kann.

Neben den "Glücksrezepten" ihrer Gesprächspartner geben auch Horst Lichter und Henning Baum selbst einiges preis über ihr eigenes Lebensglück. Gerade Henning Baum zeigt neue Facetten, denn Horst Lichter schafft es immer wieder, in persönlichen Gesprächen emotionale Momente entstehen zu lassen.

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/horst-lichter-sucht-das-glueck

