Bundesliga live im ZDF : TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

Mit einer "Englischen Woche" beendet die Fußball-Bundesliga die Hinrunde der Saison 2019/2020. Das ZDF überträgt am 20. Dezember 2019 die Freitagsbegegnung des 17. Spieltages live: TSG 1899 Hoffenheim empfängt Borussia Dortmund. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ZDF-Experte Oliver Kahn begrüßen die Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Arena in Sinsheim. Zum Anpfiff meldet sich Béla Réthy am Reportermikrofon.

Im Gegensatz zum BVB können die Hoffenheimer mit ihrem Dienstagspiel zufrieden sein: Das Team von Trainer Alfred Schreuder gewann am 16. Spieltag mit 2:0 gegen Union Berlin. Die ambitionierten Dortmunder mussten sich dagegen nach einer 2:0-Führung noch mit einem 3:3 im Spitzenspiel gegen Tabellenführer RB Leipzig begnügen.

Auch das Freitagspiel zum Bundesliga-Rückrundenauftakt zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach steht am 17. Januar 2020 live auf dem Programm des ZDF.

