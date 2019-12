ZDF

Freitag, 6. Dezember 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: Klara Deutschmann, Schauspielerin Ursula Ott, Journalistin und Autorin In Rente gehen - und dann? - Manche fühlen sich nutzlos Besuch beim Nikolausverein - Vorbereitungen auf den 6. Dezember Leckeres Camembertmedaillon - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Freitag, 6. Dezember 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Sicherheit auf Weihnachtsmärkten - Poller, Wassersäcke, Kameras Expedition Deutschland: Saalfeld - Zartbitterschokolade als Mäusefalle Küchenträume - Andreas Weihnachtsmann in der Box Freitag, 6. Dezember 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb 1LIVE Krone in Bochum - Prominente Radiopreis-Verleihung Francis Fulton-Smith malt - Ausstellungs-Eröffnung in Hamburg Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas

