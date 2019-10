ZDF

Montag, 21. Oktober 2019

Mainz (ots)

Montag, 21. Oktober 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Daniel Fritz, Schauspieler, und Patricia Meeden, Schauspielerin Lungenhochdruck - Eine oft übersehene Krankheit Safran aus Thüringen - In Altenburg wachsen kostbare Gewürze Eintopf mit Kürbis und Birnen - Ein Rezept von Armin Roßmeier Montag, 21. Oktober 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Landtagswahl Thüringen - Marktplatzgespräch: B'90/Die Grünen Expedition Deutschland: Neunkirchen - Leben und Arbeiten in einem Haus Beste Junglandwirtin - Magdalena Zelder im Porträt Montag, 21. Oktober 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Beate Uhse wäre 100 geworden - Heiße Ware per Post Montag, 21. Oktober 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Sophia Loren wird ausgezeichnet - Europäischer Kulturpreis in Wien Bill Murray in Rom - Lebenswerk-Preis beim Filmfest Matthias Koeberlin im Porträt - "Die Toten vom Bodensee" um 20.15 Uhr Montag, 21. Oktober 2019, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Leben mit Beeinträchtigung Welche Ansprüche haben Sie? Obwohl man es ihnen nicht ansieht, sind sie schwer krank: Sie haben starke Neurodermitis, Asthma oder Bluthochdruck - Beeinträchtigungen, die nicht offensichtlich sind, aber das Leben der Betroffenen stark einschränken. Je schwerer sich die Beeinträchtigung auf Alltag und Beruf auswirkt, umso drängender die Frage nach einem Nachteilsausgleich - etwa durch den Schwerbehindertenausweis. In Deutschland gilt als schwerbehindert, wer einen Behinderungsgrad von mindestens 50 attestiert bekommt. Zurzeit sind das rund 7,8 Millionen Menschen. Mit dem Schwerbehindertenausweis erhalten Betroffene finanzielle Vorteile, wie steuerliche Vergünstigungen, erhöhten Urlaubsanspruch und besseren Kündigungsschutz. Aber die Zusatzkosten, die chronisch Kranke alltäglich aufbringen müssen, werden dadurch nicht gedeckt. Wie muss bei der Beantragung des Schwerbehindertenausweises vorgegangen werden? Wo gibt es Beratung - und welche Vorteile bringt der Ausweis mit sich? Das und mehr erfahren Sie im WISO-Tipp. Weitere Themen: Thomas-Cook-Insolvenz - Wer wird wie entschädigt? Hotelbewertungen - Schrott mit fünf Sternen Straßenbaubeiträge - Schnell mal 30.000 Euro zahlen

