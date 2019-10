ZDF

Kindersoftwarepreis 2019: Gewinner des TOMMI stehen fest

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wurden am Freitag, 18. Oktober 2019, die Gewinner des diesjährigen Kindersoftwarepreises bekanntgegeben. Der TOMMI 2019 steht unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und wird von Family Media (Freiburg) und FEIBEL.DE (Büro für Kindermedien, Berlin) herausgegeben. Partner sind neben dem ZDF der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), die Frankfurter Buchmesse, Google, Jugendschutz.net und Partner & Söhne.

In der Kategorie PC gewann "Rug Tales" (Purple Hills) den ersten Platz. Bei den Konsolen wurde "Yoshi's Crafted World" (Nintendo) ausgezeichnet. Zu den weiteren Preisträgern zählen "Sphero" (Sphero) beim Elektronischen Spielzeug und "Thinkrolls Space" (Avokiddo) in der Sparte Apps. Der Sonderpreis Kindergarten & Vorschule ging an "Fiete World" (Ahoiii).

In bundesweit 19 öffentlichen Bibliotheken wurden die nominierten Spiele von rund 3300 Mädchen und Jungen getestet. Die Auszeichnung stellt die Vermittlung von Medienkompetenz für Kinder sowie die positive Auseinandersetzung mit Computer- und Konsolenspielen und Apps in den Fokus. Der Kindersoftwarepreis soll Eltern helfen, ihre Kinder im Medienzeitalter zu fördern und zu begleiten. Seit 2002 werden jährlich besonders hochwertige Spiele mit dem TOMMI ausgezeichnet.

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kindersoftwarepreis

https://www.kindersoftwarepreis.de

https://zdftivi.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell