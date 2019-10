ZDF

Fußball-EM-Qualifikation der Frauen live im ZDF: Griechenland - Deutschland am Dienstag

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen am Samstag und am Dienstag die Qualifikationsspiele 3 und 4 zur Europameisterschaft in England 2021 auf dem Wettkampfprogramm. Das ZDF überträgt am Dienstag, 8. Oktober 2019, 14.00 Uhr, die Partie Griechenland - Deutschland aus dem Kleanthis-Vikelidis-Stadion in Thessaloniki. Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauer ab 13.45 Uhr zu "ZDF SPORTextra". Reporterin der Live-Partie ist Claudia Neumann.

