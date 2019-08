City-Biathlon in Wiesbaden und Leichtathletik-Team-EM im ZDF

ZDF

Ein außergewöhnliches Sportprogramm präsentiert "ZDF SPORTextra" am Sonntag, 11. August 2019, von 14.45 bis 17.00 Uhr. Im Mittelpunkt steht der City-Biathlon in Wiesbaden, wo sich die populärste Wintersportart mitten im Sommer auf ungewohnter Bühne jenseits der Bergwelt präsentiert. Das ZDF überträgt den Massenstart der Damen live ab zirka 15.00 Uhr, den Massenstart der Herren live ab zirka 16.15 Uhr. Die Rennen kommentiert Christoph Hamm zusammen mit Herbert Fritzenwenger, für Moderation und Interviews steht Alexander Ruda bereit.

Die stimmungsvolle Kulisse vor Tausenden von Zuschauern rund um Bowling Green, Wilhelmstraße und Staatstheater in der hessischen Landeshauptstadt garantiert nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut eine beeindruckende Atmosphäre, die auch die Biathlon-Weltelite in ihren Bann ziehen wird.

Neben den beiden Gesamtweltcupsiegern Johannes Thingnes Bö aus Norwegen und Dorothea Wierer aus Italien gehen auch die Deutschen Benedikt Doll, Roman Rees, Franziska Hildebrand und Franziska Preuss an den Start. Für absolute Weltklasse stehen zudem die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland, Lisa Vittozzi aus Italien, die Russin Ekaterina Yurlova-Percht, Monika Hojnisz aus Polen sowie die dreifache Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina, die in diesem Jahr ihre Karriere beendet hat. Das starke Männerfeld komplettieren der Italiener Lukas Hofer, Evgeniy Garanichev aus Russland, der Österreicher Simon Eder, Quentin Fillon Maillet aus Frankreich sowie Tarjei Bö.

Die Athleten und Athletinnen müssen bei den beiden Massenstartrennen auf ihren Skirollern insgesamt sechs Runden auf dem 1,8 Kilometer langen Rundkurs absolvieren und sich bei fünf Schießeinlagen - liegend und stehend - beweisen.

Zwischen den beiden Biathlon-Rennen präsentiert "ZDFSPORTextra" ab zirka 15.45 Uhr eine Zusammenfassung der Leichtathletik-Team-EM aus dem polnischen Bydgoszcz. Insgesamt 50 Athleten werden die deutschen Farben in Polen vertreten. Unter den Startern sind auch Sieben-Meter-Weitspringerin und Sprinterin Malaika Mihambo und Hindernis-Europameisterin Gesa Krause, die beide gerade bei den Finals in Berlin erfolgreich waren. Die DLV-Mannschaft reist nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Team-EM 2017 als Titelverteidiger an.

Die Leichtathletik-Team-EM gibt es auch im Livestream bei zdfsport.de: Samstag, 10. August 2019, 16.20 bis 20.30 Uhr Sonntag, 11. August 2019, 16.15 bis 19.30 Uhr

Reporter in Bydgoszcz ist Peter Leissl, die Athleten-Interviews führt Annika Zimmermann.

