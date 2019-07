ZDF

ZDF-Programmhinweis

Wochen 28/19 + 29/19

Mainz (ots)

Woche 28/19 Freitag, 12.07. Bitte Programmänderungen beachten: 4.00 Unit 42 Von Angesicht zu Angesicht (FSK 12-Fassung) 4.55 Unit 42 Blinder Gehorsam (FSK 12-Fassung) (Beide Folgen "Death in Paradise" entfallen). Woche 29/19 Freitag, 19.07. Bitte Programmänderungen beachten: 4.00 Unit 42 Avatar (FSK 12-Fassung) 4.45 Death in Paradise Nur die Sonne war Zeuge (von 21.05 Uhr) 5.40 Neu im Kino "Made in China" von Julien Abraham 5.45 Terra Xpress -6.15 Was stört im Wald und nagt am Deich? (ZDF 28.5.2017) ("Death in Paradise - Willkommen im Paradies" entfällt).

