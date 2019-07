ZDF

"Da kommst Du nie drauf!" - die ZDF-Rateshow mit Johannes B. Kerner erstmals am Samstagvorabend

Kuriose und überraschende Fragen stehen im Fokus der Rateshow "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner. Zwei prominente Teams liefern sich einen Wettkampf beim Raten und Beantworten. Ab Samstag, 13. Juli 2019, ist die Rateshow für sechs Wochen auch erstmals am Samstagvorabend, um 19.25 Uhr, im ZDF zu sehen.

Auch in den 45-minütigen Ausgaben am Vorabend setzt die Show auf ungewöhnliche Fragen und verrückte Rätsel, auf überraschende und unterhaltsame Personen, witzige Hobbys, schräge Objekte, unfassbare Aktionen und Tatsachen. Die Rateteams, die aus je zwei Prominenten bestehen, müssen sich auf dem Weg zum Sieg durch fünf Spielrunden kämpfen. In der Ausgabe am Samstag, 13. Juli 2019, 19.25 Uhr, suchen Annette Frier, Kaya Yanar, Nora Tschirner und Mike Krüger die Antworten. Am Samstag, 20. Juli 2019, 19.25 Uhr, treten Wolfgang Stumph, Judith Williams, Martin Rütter und Bülent Ceylan gegeneinander an. Und am 27. Juli 2019 raten Hans Sigl, Bettina Zimmermann, Jan Hofer und Paul Panzer um die Wette.

