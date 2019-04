Rheinische Post

Rheinische Post: NRW braucht laut Expertin über 2000 Lehrer für den islamischen Religionsunterricht

Düsseldorf (ots)

In NRW fehlen nach Experten-Schätzung hunderte Lehrer für den islamischen Religionsunterricht. "Der errechnete Bedarf geht weit über 2000 Lehrerstellen hinaus", sagte Muna Tatari, Professorin für Systematische Islamische Theologie an der Universität Paderborn und Mitglied im Beirat für den islamischen Religionsunterricht, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Der Landesregierung zufolge haben aktuell 251 Lehrer in NRW die erforderliche Lehrerlaubnis. Das Schulministerium hält eine valide Prognose zur Zahl benötigter Lehrer noch nicht für möglich, da sich das Fach noch im Aufbau befinde. Bewerber hätten aber "hervorragende Einstellungschancen". Paderborn ist erst die zweite Universität in NRW neben Münster, die einen entsprechenden Studiengang anbietet. Starttermin ist frühestens 2021/22. Andere Universitäten haben nach Informationen der Redaktion abgewinkt. In NRW gibt es über 400.000 Schüler islamischen Glaubens. Nur knapp 20.000 davon erhalten bisher islamischen Religionsunterricht. Das Fach wird von hierzulande ausgebildeten Lehrern in staatlichen Schulen erteilt, auch um einer Radikalisierung vorzubeugen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell