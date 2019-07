ZDF

Schwimm-WM in der ZDFmediathek: Mehr als 70 Stunden live

Täglich eintauchen: Die ZDFmediathek bietet mehr als 70 Stunden Live-Berichterstattung von der Schwimm-WM 2019, dazu Interviews, Hintergründe und Zusammenfassungen. Im südkoreanischen Gwangju kämpfen von Samstag, 13. Juli 2019, bis Sonntag, 28. Juli 2019, Schwimmer, Wasserballer, Wasserspringer und Synchronschwimmer um die Medaillen - und die deutschen Schwimmsport-Fans können jeden Tag in den ZDF-Livestreams die Wettbewerbe miterleben - ergänzt durch weitere Infos auf der ZDFsport.de. Am Freitag, 26. Juli 2019, berichtet auch ZDFinfo live von der Schwimm-WM - von 12.55 bis 15.30 Uhr. Als ZDF-Reporter sind Sylvia Warnke und Thomas Wark im Einsatz, als ZDF-Schwimm-Experte ist Christian Keller dabei.

In der ZDFmediathek gibt es das exklusive Komplett-Paket zur Schwimm-WM 2019: Wer die Livestreams aus Südkorea verpasst, findet die Zusammenfassungen aller Entscheidungen auf Abruf in der ZDFmediathek. Das Schwimm-Angebot ist für alle Geräte optimiert: klassisch auf der Website, in den Apps, per Smart-TV oder via HbbTV.

Die Livestreams auf ZDFsport.de von der Schwimm-WM in Gwangju/Südkorea in der Übersicht:

Samstag, 13. Juli 2019 6.00 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 10-Meter-Turm Mixed 8.30 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 1-Meter-Brett Frauen 12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Einzel 13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 3-Meter-Brett Männer Sonntag, 14. Juli 2019 8.30 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 1-Meter-Brett Männer 12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Duett 13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 10-Meter-Turm Frauen Montag, 15. Juli 2019 8.20 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 3-Meter-Brett Frauen 10.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Duett Mixed 12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Highlight Routine 13.30 Uhr: Wasserball: Deutschland - Japan, Männer, Vorrunde 13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 10-Meter-Turm Männer Dienstag, 16. Juli 2019 12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Team 13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 3-Meter-Brett / 10-Meter-Turm Team Event Mittwoch, 17. Juli 2019 10.50 Uhr: Wasserball: Deutschland - Brasilien, Männer, Vorrunde 12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Freie Kür Einzel 13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 10-Meter-Turm Frauen Donnerstag, 18. Juli 2019 12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Freie Kür Duett 13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 3-Meter-Brett Männer Freitag, 19. Juli 2019 5.30 Uhr: Wasserball, Deutschland-Italien, Männer, Vorrunde 12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Team Freie Kür 13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3-Meter-Brett Frauen Samstag, 20. Juli 2019 8.30 Uhr: Kunst-/Turmspringen, Synchronspringen 3-Meter-Brett Mixed 10.00 Uhr: Synchronschwimmen, Mixed Duett Freie Kür 12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Freie Kombination 13.45 Uhr: Synchronschwimmen, Gala 13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 10-Meter-Brett Männer Sonntag, 21. Juli 2019 13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe mit 400 Meter Freistil Männer/Frauen sowie 4 mal 100 Meter Freistil-Staffel Männer/Frauen Montag, 22. Juli 2019 3.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, diverse Vorläufe 13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 100 Meter Brust Männer und 200 Meter Lagen Frauen Dienstag, 23. Juli 2019 5.00 Uhr: Klippenspringen, Frauen 13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 200 Meter Freistil Männer und 100 Meter Brust Frauen Mittwoch, 24. Juli 2019 5.00 Uhr: Klippenspringen, Männer 13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 800 Meter Freistil Männer und 200 Meter Freistil Frauen Donnerstag, 25. Juli, 2019 13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 200 Meter Lagen Männer und 200 Meter Schmetterling Frauen Freitag, 26. Juli 2019 11.30 Uhr: Wasserball, Finale Frauen 12.55 Uhr (auch in ZDFinfo): Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 200 Meter Brust Männer und 100 Meter Freistil Frauen Samstag, 27. Juli 2019 11.30 Uhr: Wasserball, Finale Männer 13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 100 Meter Schmetterling Männer und 200 Meter Rücken Frauen Sonntag, 28. Juli 2019 13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 400 Meter Lagen Männer und 50 Meter Freistil Frauen

Alle Entscheidungen im Freiwasserschwimmen sind zusätzlich in Zusammenfassungen in der ZDFmediathek zu sehen. Alle sportlichen Entscheidungen in Gwangju, die aufgrund der Zeitverschiebung zu noch nachtschlafender Zeit in Deutschland stattfinden, können die Nutzer der ZDFsport.de morgens in Video-Übersichten finden. Kurzmeldungen sorgen für den schnellen nachrichtlichen Überblick. Ergebnisse zu allen Wettbewerben und der Medaillenspiegel runden das Angebot ab. Und auch auf den ZDFsport-Seiten bei Facebook, Instagram und Twitter sind die Fans und Follower immer auf dem aktuellsten Stand. Zudem bietet der ZDFtext (ab Seite 200) Nachrichten, Ergebnisse und den Medaillenspiegel.

