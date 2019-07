ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 8. Juli 2019

Mainz (ots)

Montag, 8. Juli 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Urlaubs-Souvenirs - Was darf man mitbringen? Meditation ist das neue Yoga - Gesundheitstrend "Blümchen" auf Rockfestival - Jasmin Wagner feiert Comeback Gast: Laura Karasek, Autorin und Moderatorin Montag, 8. Juli 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Umstrittener Einsatz von Tasern - Hessen will sie weiter verwenden Deutsche Auswanderin in L.A. - Blumen für Stars und Sternchen Expedition: Essen - Leben auf dem Campingplatz Montag, 8. Juli 2019, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis Bewerbungsgespräche in Brüssel - Ursula von der Leyen bei den Grünen Griechenland nach der Wahl - Wer übernimmt die neue Regierung? Hightech rettet Kitze - Weniger Gefahr für Rehe bei der Ernte Abschied vom Elternhaus - Gast: Ursula Ott, Chrismon Montag, 8. Juli 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Ein großer Schritt für die Menschheit - 50 Jahre Mondlandung Montag, 8. Juli 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Taufe von Archie in Windsor - Zeremonie im engsten Kreis Roberto Blanco bei Tony Marshall - Gemütliches Treffen in Baden-Baden Adel Tawil: Bummel in Berlin - Entspannt vor einem Konzert Montag, 8. Juli 2019, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Gefahr beim Baden - Kinder vor dem Ertrinken schützen Die Sommerferien beginnen, die Temperaturen steigen. Endlich Zeit, um einen schönen Tag mit der Familie am See, am Strand oder im Schwimmbad zu verbringen. Doch in diesem sommerlichen Vergnügen liegt eine große Gefahr, die oft unterschätzt wird. Ertrinken ist die häufigste tödliche Unfallursache bei kleinen Kindern und die zweithäufigste bei älteren Kindern. Insgesamt endet jeder fünfte Ertrinkungsunfall tödlich. Bei vielen Erwachsenen fehlt das Bewusstsein dafür, wie schnell und lautlos sich eine solche Tragödie ereignen kann. Meist ist es nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der gerade bei kleinen Kindern zu einem tragischen Badeunfall führen kann. "WISO" gibt Tipps, die das Bewusstsein für die Gefahren beim Baden schärfen sollen. Worauf sollte man speziell bei Schwimmhilfen und Badekleidung achten? Worin genau liegt die Gefahr bei einer Ansaugpumpe in Pools? Warum sollte man sein Kind auch im flachen Wasser niemals unbeaufsichtigt lassen? Und warum ist das Risiko, zu ertrinken, gerade bei Kleinkindern besonders hoch? Weitere Themen: Fehlerhafte Mietpreisbremse - Gesetz gilt nicht überall Die Tricks mit der Grundsteuer - Wie Unternehmen Millionen sparen

