Ex-"Big Brother"-Star Alex Jolig: "Glück holt man sich nicht mit Geld. Glück holt man sich in der Familie." - Neue Folgen von "Plötzlich arm, plötzlich reich" ab 2. Januar 2019 in SAT.1

Unterföhring (ots) - Perspektivwechsel für Alexander Jolig: Für das SAT.1-Tauschexperiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" taucht der 55-jährige Ex-"Big Brother"-Star zusammen mit seiner Frau Britt (51) und Adoptivtochter Tatjana (13) in die Lebenswelt der alleinerziehenden Mutter Iris (41) und ihrer beiden Kinder Lenny (7) und Laureen (14) ein. Das bedeutet: kleine Wohnung statt 250-Quadratmeter-Villa, Straßenbahn statt SUV und vor allem ein deutlich reduziertes Wochenbudget. Statt der gewohnten 4100 Euro muss Familie Jolig mit nur 169 Euro Haushaltsgeld die Woche meistern. Eine krasse Erfahrung für den erfolgreichen Unternehmer: "Das geht vielleicht mal eine Woche recht übersichtlich. Aber wenn man sich vorstellt, das geht Woche für Woche so, und dann geht mal die Spülmaschine kaputt oder die Waschmaschine, dann ist das schon harter Tobak", so Jolig. Doch das Erlebte führt auch zu einer klaren Erkenntnis: "Glück holt man sich nicht mit Geld. Glück holt man sich in der Familie." Den Auftakt der neuen Staffel "Plötzlich arm, plötzlich reich" sehen SAT.1-Zuschauer am Mittwoch, 2. Januar 2019, um 20:15 Uhr.

Im Tausch-Experiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" gehen pro Folge zwei Familien mit komplett entgegengesetzten finanziellen Mitteln der Frage auf den Grund: Macht Geld glücklich? Jeweils für eine Woche tauschen sie Wohnung, Lebensgewohnheiten und Budget. Eine einschneidende Erfahrung für alle Beteiligten: Während die eine Familie, die normalerweise jeden Cent zweimal umdrehen muss, in das unbeschwerte Leben der Reichen eintaucht, lernt die Oberschicht-Familie die Härten des Lebens an der Armutsgrenze kennen. Die erste Staffel von "Plötzlich arm, plötzlich reich" überzeugte 2018 mit Bestwerten von bis zu 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.

Eine Preview der ersten Folge "Plötzlich arm, plötzlich reich" mit Alexander Jolig schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

"Plötzlich arm, plötzlich reich" - ab 2. Januar 2019 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.

