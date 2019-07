ZDF

Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Sonntag, 7.Juli 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Wer sich traut, einen neuen Weltrekord aufzustellen oder aber einen bestehenden zu brechen, ist heute im "ZDF-Fernsehgarten" willkommen. Gäste: Beatrice Egli, Linda Hesse & Maximilian Arland, Reen, KEiiNO, Peter Pux, André Stade, Annett Louisan, Duncan Laurence, YouNotUs, Marie Wegener, Miricalls und andere. Von kleinen und kniffligen Aufgaben bis zu großen und mächtigen Herausforderungen - es ist von allem etwas dabei. Mitfiebern und Daumen drücken ist angesagt! Auch im Musik- und Servicebereich ist der "ZDF-Fernsehgarten" rekordverdächtig. Sonntag, 14. Juli 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz In dieser Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" präsentiert Andrea Kiewel die aktuellsten Party-, Chart- und Schlager-Hits und begrüßt interessante Gäste und Experten zu aktuellen Themen. Gäste: Frontm3n, Danyel Gérard, Patrick Lindner, Kelvin Jones, Milou & Flint, Lou Bega, David Hasselhoff, Show-Auftritt von Can Can und andere.

