Donnerstag, 6. Juni 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr) Gesetzespaket Migration - Was bringt das Koalitionsprojekt? Gast: Hubertus Heil, SPD, Bundesarbeitsminister D-Day in der Normandie - 75 Jahre nach der Alliierten-Landung Urteil im Prozess Niels Högel - Massenmord an Patienten Plastikatlas - Daten und Fakten zum Thema Plastik Gast: Barbara Unmüßig, Vorstand Heinrich-Böll-Stiftung Rendezvous im Garten - Sabine Platz unterwegs Donnerstag, 6. Juni 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Detlef Soost, Tänzer und Choreograf Abzocke beim Online-Shopping - Vorsicht vor Fake-Shops im Internet Leckere Mangocreme mit Erdbeeren - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Training für erblindende Menschen - Unabhängig und selbstständig bleiben Donnerstag, 6. Juni 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Wird Containern in Hamburg legal? - Gegen Lebensmittelverschwendung Expedition Deutschland: Rostock - Heimat an der Ostseeküste Dorfkinder: Anna - Zuhause im Allgäu Donnerstag, 6. Juni 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Vor dem Start der Frauenfußball-WM - Der ultimative Fan-Check Donnerstag, 6. Juni 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Interview mit Sarah Ferguson - Dreharbeiten für ZDF-Doku Kronprinzessin Victoria feiert - Nationalfeiertag in Schweden Renée Zellweger ist zurück - Hauptrolle in neuer Serie Donnerstag, 6. Juni 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: GroKo in der Sackgasse - Letzte Ausfahrt Neuwahl? Gäste: Markus Söder, CSU, Parteivorsitzender, MP Bayern Malu Dreyer, SPD, Komm. Parteivorsitzende, MP RLP Annalena Baerbock, B'90/Grüne, Parteivorsitzende Philipp Amthor, CDU, Bundestagsabgeordneter Katharina Nocun, Bürgerrechts- und Netzaktivistin Hajo Schumacher, Journalist, Autor Vom Wähler abgestraft, von der Jugend verhöhnt, regieren SPD und CDU weiter - egal wie, einfach nur weiter: bis die Landtagswahlen im Herbst überstanden sind. Bis die SPD einen neuen Chef gefunden hat. Bis die CDU weiß, wann und ob sie mit Annegret Kramp-Karrenbauer ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen soll. Oder bis einer von beiden eine günstige Gelegenheit findet zum Aufhören? Wie geht es weiter ohne Neuwahlen? Und wie ginge es weiter mit Neuwahlen?

