ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 10. Mai 2019

Mainz (ots)

Freitag, 10. Mai 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Micky Beisenherz, Autor und Moderator Reha nach dem Schlaganfall - Welche Therapien helfen können Ideen für einen selbstgebauten Grill - Handwerksprofi Mick Wewers gibt Tipps Stangenspargel mit verlorenem Ei - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Freitag, 10. Mai 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin ZDF in... Wilhelmshaven - Feuerwehr fehlen Einsatzkräfte Gefahr Eichenprozessionsspinner - Kampf gegen Ausbreitung Küchenträume: Frischkäse-Herz - Rezept für Muttertag Freitag, 10. Mai 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Mit dem Radl durch Europa - Unterwegs mit Andreas Korn Freitag, 10. Mai 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Verona Pooth riecht gut - "Duftstars 2019" in Düsseldorf Charles und Camilla besuchen Ökohof - Letzter Reisetag in Bayern Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 10. Mai 2019, 22.15 Uhr aspekte - on tour Moderation: Katty Salié Biennale Venedig Von Künstlern, Palästen und Pavillons: "aspekte - on tour" berichtet von der Kunstbiennale in Venedig, die zum 58. Mal ihre Tore öffnet. Katty Salié führt durch die Hauptausstellung in Giardini und Arsenale, die in diesem Jahr von Ralph Rugoff kuratiert wird. Außerdem stellt "aspekte - on tour" den deutschen Pavillon vor und die Favoriten für die Goldenen Löwen. Alles in der Stadt, die von Touristen bewundert und gleichzeitig zerstört wird.

