"dunja hayali": "Angriffe auf Helfer" und "DNA-Tests"

In ihrer Sendung am Mittwoch, 1. Mai 2019, 22.00 Uhr, live aus Berlin befasst sich Dunja Hayali mit den aktuellen Themen "Helfer in Not" und "DNA-Tests".

Für einige ein Kindheitstraum: der Job bei der Feuerwehr oder der Polizei. Doch der Arbeitsalltag der Helfer hat wenig Romantisches. Seit Jahren steigt die Zahl der Angriffe auf Polizei und Rettungsdienste. Schaulustige behindern die Einsätze. Woher kommt diese Respektlosigkeit und oft auch Brutalität? Dunja Hayali hat einen Tag auf der Feuerwache am Hamburger Hauptbahnhof verbracht und mehrere Einsätze miterlebt. Im Studio begrüßt die Moderatorin Janina Dressler, die Anti-Gewaltbeauftragte der Berliner Feuerwehr.

Über DNA-Tests spricht Dunja Hayali mit Gästen wie der Humangenetikerin Saskia Biskup und dem Medizinethiker Giovanni Maio. Außerdem im Studio: Anne Müller, deren Mutter an Brustkrebs gestorben ist. Nach einem vorsorglichen DNA-Test hat sie sich für einem radikalen Schritt entschieden: Sie hat ihre Brüste amputieren lassen. Dunja Hayali wollte herausfinden, was für und was gegen die Tests spricht, und hat selbst einen DNA-Test machen lassen.

Geschichten mit sozialpolitischem Zündstoff mitten aus dem Leben: Im Talkmagazin des ZDF präsentiert Dunja Hayali Reportagen und spricht im Studio mit Menschen, die berühren. In ihren Reportagen taucht sie in Konfliktzonen der Gesellschaft ein. Was bewegt die Menschen in diesem Wahljahr? Was passiert, wenn man die Perspektive wechselt und vom Beobachter zum Betroffenen wird? Die authentischen und überraschenden Geschichten werden anschließend im Studio diskutiert. Nicht nur Betroffene kommen zu Wort, sondern auch Entscheidungsträger - unter anderem aus Politik und Wirtschaft - werden im Talk mit der Lebenswirklichkeit konfrontiert.

