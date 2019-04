ZDF

ZDF-"37°"-Doku über unbezahlbare Mieten in Großstädten

Sich anzustrengen und täglich zur Arbeit zu gehen, das reicht für viele nicht mehr, um in den großen Städten ein eigenes Zuhause zu finden. Denn in Deutschland gibt es zu wenig bezahlbare Wohnungen. Die "37°"-Dokumentation "Trotz Arbeit keine Wohnung - Wenn Mieten unbezahlbar werden" begleitet am Dienstag, 30. April 2019, 22.15 Uhr im ZDF (ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek), drei wohnungslose Berufstätige durch ihren Alltag. Stephan und Corinna aus München sowie Sandro aus Frankfurt am Main gehen alle einer regelmäßigen Arbeit nach, finden aber keine Wohnung, die sie sich mit ihrem Einkommen leisten könnten. Zirka 420.000 Menschen haben in Deutschland keine Wohnung. Nach der aktuellen Schätzung der Wohnungslosenhilfe sind zehn Prozent von ihnen berufstätig. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt.

Stephan arbeitet 40 Stunden pro Woche. Er war früher selbstständig, musste nach einer schweren Erkrankung jedoch Insolvenz anmelden. Der Schufa-Eintrag kann bei vielen Bewerbern auf eine Wohnung schon zum K.-o.-Kriterium werden. Auch Corinna findet keine Wohnung. Sie arbeitet bei der Deutschen Bahn und lebt seit anderthalb Jahren in einem Wohnheim. Obwohl sie Vollzeit tätig ist, reicht das Geld nicht für eine Wohnung in der Großstadt. München ist bekannt für seine überteuerten Mieten, aber die Situation in Städten wie Frankfurt, Berlin, Mainz oder Ulm ist auch nicht anders. Sandro ist 44 Jahre alt und lebt in Frankfurt am Main in einem Wohnheim der Diakonie. Er ist bei einem großen Entsorger angestellt, wird tariflich entlohnt, doch bis jetzt hat er auf alle seine Wohnungsbewerbungen immer nur Absagen bekommen.

