ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 27. April 2019

Mainz (ots)

Samstag, 27. April 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Schmetterlingskinder: wenn Berührungen schmerzen Serina und Hassan sind "Schmetterlingskinder". Durch einen Gendefekt ist ihre Haut wie bei einem Schmetterling extrem empfindlich. Schon die Reibung ihrer Kleider löst Verletzungen aus. Serina hat große Probleme mit den Händen. Ihre Finger sind in einem Kokon aus Haut eingewachsen und müssen in einer schwierigen OP getrennt werden. Hassan wäre gestorben, wenn es Medizinern nicht gelungen wäre, gesunde Haut im Labor zu züchten und zu verpflanzen. 80 Prozent seiner Haut wurden ersetzt, eine medizinische Sensation. Erst zwei Jahre später gingen die Ärzte mit dem sensationellen Behandlungserfolg an die Öffentlichkeit, das Interesse ist weltweit groß. Ein Hoffnungserfolg für andere Betroffene? Samstag, 27. April 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Nordsee im Klimawandel - Deutsche Inseln wollen sich schützen Gegen Mannheimer Müllsünder - Hohes Bußgeld für weggeworfene Kippen Hammer der Woche - Breitband nur für Friedhofskapelle Deutschlandreise nach Travemünde - Lübecks schöne Schwester Sonntag, 28. April 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Wie Ernährung heilen kann Was wir essen, wirkt sich darauf aus, ob wir gesund leben und wie lange. Mit guter Ernährung lassen sich viele Krankheiten verhindern. Sie ist das einfachste Rezept für ein hohes Alter. Doch welche Lebensmittel sind hilfreich für uns? Warum ist es gut, wenn wir längere Essenspausen einlegen? Und sind Insekten die Nahrungsmittel der Zukunft? "sonntags" geht diesen Fragen nach und zeigt wertvolle und aktuelle Tipps von Experten auf. Sonntag, 28. April 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Bundesliga: Nachspiel Rückblick auf den 31. Spieltag Fußball-Story Aktuelle Reportage Formel 1: GP von Aserbaidschan Zusammenfassung aus Baku Tischtennis: WM in Budapest Finale, Einzel der Herren

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell