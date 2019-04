ZDF

Programm zum christlichen Osterfest im ZDF

Dokumentation, Dietrich Grönemeyers Feiertagsakzent, Gottesdienste und das Magazin "sonntags"

Der katholische Gottesdienst aus der Gemeinde St. Dominicus in Berlin-Neukölln an Palmsonntag, 14. April 2019, 9.30 Uhr, eröffnet das christliche Osterprogramm im ZDF. "Wo immer Gewalt um sich greift, geschieht die Passion Jesu unter uns", ist Pfarrer Bertram Tippelt überzeugt. Mit Liedern, Gebeten und Symbolen interpretiert die Gemeinde die Passion Jesu im Kontext der multikulturellen Großstadtgesellschaft.

Dietrich Grönemeyer begegnet an Karfreitag, 19. April 2019, 13.40 Uhr, in seiner Sendung "Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!" Menschen, die unter Einsamkeit leiden und nach Auswegen suchen. Dabei erfährt er, wie Einsamkeit ihnen zusetzt, welche Ursachen sie hat und wie man dagegen angehen kann. Die Vereinzelung in unserer Gesellschaft verlangt kreative Gegenmaßnahmen.

Das Magazin "sonntags" beschäftigt sich an Ostersonntag, 21. April 2019, 9.03 Uhr, mit dem Nest. Frühlingszeit ist Nestbauzeit. Nicht nur Tiere, auch der Mensch ist auf einen Rückzugsort angewiesen. An Ostern spielt das Nest eine zentrale Rolle.

Der anschließende evangelische Ostergottesdienst aus der Augustinerkirche in Gotha macht sich um 9.30 Uhr auf die Suche nach Engeln, die die österliche Kunde bringen. Entsprechend der alten christlichen Tradition wird in diesem Familiengottesdienst auch eine Taufe stattfinden. Bei der musikalischen Gestaltung wirkt ein Handglockenchor mit. Es singt die Gothaer Kantorei unter der Leitung von Jens Goldhardt. Die Predigt hält Pfarrerin Angela Fuhrmann.

Deutschland sei christlich, sagen "Verteidiger des Abendlandes". Firas Alshater, YouTuber, Autor und aus Syrien geflüchteter Muslim, will in der Dokumentation "Ach, du liebes Abendland! Ein Syrer erkundet seine deutsche Heimat" herausfinden, ob das stimmt und was das genau heißt. Das ZDF zeigt die Doku an Ostermontag, 22. April 2019, 18.15 Uhr. Mit seinem Hund Zucchini reist Alshater in den Süden Deutschlands, wo viele Christen leben, aber die Kirchen oft leer sind. Er geht auch in den Osten Deutschlands, wo kaum jemand Christ ist, aber viele das christliche Abendland verteidigen. Wie passt das zusammen? Und was heißt überhaupt christlich? Dazu sucht er nach christlichen Neuaufbrüchen und entdeckt, dass Christen sich in großem Maße sozial engagieren. Macht das das Christentum aus?

