Mittwoch, 10. April 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: Jana Ina Zarrella, Model Bonnie Tyler, Sängerin Steuererklärung - Dieses Jahr gelten neue Regeln Günstig in den Urlaub - Wo gibt es noch Schnäppchen? Veganes Mittagessen - Ein leckeres Rezept von Nicole Just Mittwoch, 10. April 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Mehr Verkehrssicherheit - Gefahrgutkontrollen in Wiesbaden Expedition Deutschland: Langweid - "Zirkus ist unser Leben" Köchin Viktoria im Familienbetrieb - In sechster Generation Mittwoch, 10. April 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Mit Erfolgsrezept nach London - Nancy macht Spätzle für die Metropole Mittwoch, 10. April 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Richy Müller spielt Theater - "Rain Man" in München Elyas M'Barek in "Der Fall Collini" - Filmpremiere in Berlin Mittwoch, 10. April 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Das Endspiel um den Brexit - Schlusspfiff oder Verlängerung? #MeToo in Indien - Von Hollywood nach Bollywood Trump und die Mauer - Der Notstand, den ich rief Norwegens Kabeljaufischer - Die Jagd nach dem Gold der Lofoten

