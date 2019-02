ZDF koproduziert internationalen Thriller "SAS: Red Notice"

ZDF

Das ZDF ist Koproduzent des internationalen Thrillers "SAS: Red Notice", der derzeit nach der Romanvorlage des britischen Bestseller-Autors Andy McNab entsteht. McNab war selbst im Special Air Service (SAS) als ausgebildeter Spezialist unter anderem in der Terrorismusbekämpfung tätig. Regie führte Magnus Martens nach den Drehbüchern von Laurence Malkin und Chad Thumann. Gedreht wurde in London, Paris und Budapest. Neben Sam Heughan ("Outlander") in der Hauptrolle spielen Tom Hopper ("Game of Thrones"), Ruby Rose ("Orange is the New Black"), Tom Wilkinson, Hannah John-Kamen, Andy Serkis und andere.

Tom Buckingham, Spezialagent der britischen Regierung, möchte mit seiner Freundin Sophie (Hannah John-Kamen), einer Ärztin, ein romantisches Wochenende in Paris verbringen, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. In London besteigen sie den Eurostar, der sie nach Frankreich bringen soll. Im Tunnel unter dem Ärmelkanal kommt der Zug zum Stehen. Eine Schar bewaffneter und vermummter Söldner hat den Zug unter ihre Kontrolle gebracht. Anführerin der Gruppe ist Grace Lewis (Ruby Rose). Sie ist die Tochter des Mannes, der für die britische Regierung verdeckt Kriegsverbrechen beging und dann als unliebsamer Mitwisser getötet wurde. Grace sinnt auf Rache und will den Tunnel in die Luft sprengen. Tom kann vom Zug aus seinen Freund Declan (Tom Hopper) im SAS-Hautquartier in London informieren und nimmt den Kampf gegen die Terroristen auf.

"SAS: Red Notice" ist eine Produktion von Parabolic Pictures, Ingenious Media, The Electric Shadow Company, Silver Reel Partners, Altitude Film Entertainment, Sky Cinema, Creavity Media, Hero Squared and Rosebud kft in Koproduktion mit dem ZDF. Die Redaktion hat Doris Schrenner. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.

