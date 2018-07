Deutscher Kamerapreis für ZDF-Dokumentarfilm "Drei Engel für Russland"

Anastasia, die frühere "Miss Kursk", bildet junge Frauen für eine Modelkarriere aus. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/S. Amirdzhanov" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Der Dokumentarfilm "Drei Engel für Russland - Glaube, Hoffnung, Liebe", der im Auftrag der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel entstand, ist am Samstag, 7. Juli 2018, in Köln zweimal mit dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet worden. Sergei Amirdzhanov erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Kamera, Calle Overweg wurde für seine Montage geehrt.

In ihrem Dokumentarfilm "Drei Engel für Russland - Glaube, Hoffnung, Liebe" will die aus Russland nach Deutschland emigrierte Filmemacherin Katja Fedulova herausfinden, ob sich 100 Jahre nach der Oktoberrevolution die Heldenrolle für Russland noch lohnt. Die liberale Lokalpolitikerin Olga, die Abtreibungsgegnerin Natalia und die ehemalige Soldatin Anastasia setzen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise für ihr Land ein. Sie offenbaren über Einblicke in ihre Lebenswelten ein Russland, das 25 Jahre nach der Perestroika noch immer nach Orientierung sucht. Es entsteht ein überraschend komplexes und widersprüchliches Bild russischer Wirklichkeit, voller dramatischer, verzweifelter und komischer Momente.

Der Film ist eine Produktion von Tondowski Films im Auftrag von ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Redaktionell verantwortlich sind Milena Seyberth und Burkhard Althoff. "Drei Engel für Russland - Glaube, Hoffnung, Liebe" ist noch bis November 2018 in der ZDFmediathek verfügbar.

