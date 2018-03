"Die Biene Maja" und mehr: Ostern für junge Zuschauer im ZDF

Maja bittet Willi um Entschuldigung Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/2017 Studio 100 Animation" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ein Wiedersehen mit der mutigen kleinen Biene: Von Ostersonntag, 1. April 2018, 6.50 Uhr, an erlebt "Die Biene Maja" in 52 neuen Folgen im ZDF viele Abenteuer und meistert mit ihren Freunden große Herausforderungen. Wie schon bei der ersten Staffel werden die Geschichten durch moderne CGI-Technik temporeich ins Bild gesetzt. Vom Sendestart an finden die User alle Folgen für jeweils eine Woche in der ZDFmediathek.

Im Mittelpunkt der zweiten Staffel steht das Thema Toleranz: Wie können die verschiedenen Charaktere auf der Klatschmohnwiese friedlich zusammenleben? Wie lässt sich ein Streit lösen, wenn sich gegensätzliche Charaktere mit unterschiedlichen Interessen gegenüberstehen? Mit Cleverness und ihrer verständnisvollen, fröhlichen Art gelingt es Maja, stets eine Lösung zu finden, mit der alle leben können.

Weitere Programmhighlights für Kinder im Osterprogramm: Das ZDF zeigt an den drei Feiertagen vormittags jeweils einen "Bibi & Tina"-Kinofilm von Detlev Buck und bekannte Märchen-Adaptionen. An Ostermontag, 7.05 Uhr, strahlt das ZDF außerdem die moderne Puppen-Stopptrick-Verfilmung "Rolfs neue Vogelhochzeit" mit der Musik von Rolf Zuckowski aus.

An Karfreitag ab 7.00 Uhr und Ostermontag ab 7.30 Uhr werden parallel zur TV-Ausstrahlung auf zdftivi.de die beliebten Astrid Lindgren-Klassiker mit Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga online gestreamt.

https://presseportal.zdf.de/pm/ostern-im-zdf/

http://zdftivi.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349 Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/bienemaja

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell