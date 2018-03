Mainz (ots) -

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Donnerstag, 10. Mai 2018, 20.15 Uhr Da kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen In der Quizshow mit Johannes B. Kerner dreht sich alles um ungewöhnliche Fragen, verrückte Rätsel, witzige und besondere Personen, irre Hobbys, schräge Objekte und unfassbare Tatsachen. In jeder Sendung stehen zwei prominente Rateteams im Studio, die gegeneinander spielen. Diesmal müssen sich Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge González, Karl Dall, Linda Zervakis und Paul Panzer auf dem Weg zum Sieg durch acht Spielrunden kämpfen. Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld jeder Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: Da kommst Du nie drauf! Die nächste Ausgabe "Da kommst Du nie drauf!" wird am Donnerstag, 5. Juli 2018, um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

