Mittwoch, 28. März 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Henning Baum, Schauspieler Makramee als Hobby - Der Trend der 70er kehrt zurück 80 Jahre Borgward - Wir feiern die legendäre Automarke Zecken-Alarm - Die Spinnentierchen sind unterwegs Mittwoch, 28. März 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Osterfest für Bedürftige - Ein Wirt mit großem Herzen Expedition Deutschland: Lelkendorf - Leben im Schloss Küchenträume - Reginas Hefe-Osternester Mittwoch, 28. März 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Ungeklärter Mordfall in Hannover - Leichenteile von sechs Menschen Mittwoch, 28. März 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Porträt Iris Apfel - Stil-Ikone mit 96 Neues von Anna-Maria Zimmermann - Neustart nach Babypause Mittwoch, 28. März 2018, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Personalpolitik im Weißen Haus - Sex, Tweets und Entlassungen Gewalt und Chaos in Rio - Die Stadt des Verbrechens Heimliche Hochzeiten in Indien - Verbotene Liebe Rugbytherapie in den Niederlanden - Hartes Spiel für harte Jungs

