Harald Lesch für "Terra X"-Doku im ZDF ungelösten Fällen der Archäologie auf der Spur

Mainz (ots) - Forscher stoßen weltweit immer wieder auf rätselhafte Funde: Bauwerke und Artefakte, die Fragen aufwerfen. Wie konnten Menschen mit einfachsten Mitteln so Unglaubliches schaffen? Wie konnten diese Leistungen ohne das heutige technische Wissen gelingen? Harald Lesch sucht in der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Ungelöste Fälle der Archäologie" am Sonntag, 25. März, und am Sonntag, 1. April 2018, jeweils 19.30 Uhr, nach Antworten auf diese Fragen.

Vor allem Kunstwerke schriftloser Kulturen geben oft Rätsel auf. In Göbekli Tepe in der heutigen Türkei entstanden die ersten Tempelbauten bereits vor 12.000 Jahren. Am Indus verfügten ganze Städte bereits im dritten Jahrtausend vor Christus über eine aufwendige Wasserversorgung und Kanalisation. Zur gleichen Zeit bewegte man in England tonnenschwere Steine über Hunderte Kilometer, um den Steinkreis von Stonehenge zu errichten. Goldschmiede fertigten vor 3000 Jahren Goldhüte von fast einem Meter Höhe. Steinmetze in Costa Rica stellten riesige, fast perfekt runde Steinkugeln her. Und in Griechenland baute ein genialer Wissenschaftler lange vor der Zeitenwende eine Maschine, mit der die Bewegungen der Gestirne vorausberechnet werden konnten, und lieferte eine Gebrauchsanweisung dazu. Diesen archäologischen Rätseln ist Harald Lesch in der ersten Folge "Verlorenes Wissen" am 25. März 2018 auf der Spur.

Um "Brisante Funde" geht es in der zweiten Folge am 1. April 2018. Anhänger der Prä-Astronautik sind davon überzeugt, dass intelligente außerirdische Wesen die Erde in der Frühzeit besuchten und die Entwicklung der Menschheit maßgeblich beeinflussten. Einige der sogenannten Nasca-Linien in Peru oder die prähistorischen Schleifrillen auf der Insel Malta deuten sie als Relikte alter Landebahnen. Darstellungen von Gestalten mit einer Art Helm bei den Maya oder auf Felszeichnungen in Italien sehen sie als Astronauten an. Und hinter einer Steinscheibe aus einem mehr als 4000 Jahre alten Grab in Ägypten vermuten Anhänger der Prä-Astronautik sogar den Teil eines möglichen Raumschiffantriebs.

