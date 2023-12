Endemol Shine Germany

EndemolShine Germany setzt Webvideo-Projekt für die Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Diskriminierung um

Jüngere Menschen über verschiedene Formen von Diskriminierung aufklären: Das ist das Ziel des Webvideo-Projekts "Mind the Gaps", das die Berliner Unit der EndemolShine im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb umgesetzt hat. Content Creator Kayla Shyx, Negah Amiri, Maria Clara Groppler und Lukas Staier aka Cossu zeigen in ihren individuellen Instagram-Videos und Sketches Diskriminierungsebenen und die damit einhergehenden "Gaps" auf und erklären diese.

Diskriminierung ist die ungerechtfertigte Benachteiligung von Personen aufgrund bestimmter Merkmale wie z.B. Geschlecht, Religion oder Herkunft. Dabei beschreibt "Mind the Gaps" die Unterschiede oder Lücken ("Gaps"), die durch Diskriminierung entstehen. Diese "Gaps" repräsentieren Ungerechtigkeiten oder Benachteiligungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wie Gesundheit, politischer Teilhabe, dem Gehalt und dem Zugang zum Arbeitsmarkt.

Kaylas Fokus liegt auf dem "Data Gap" im medizinischen Kontext. Negah thematisiert den "Political Participation Gap". Maria beschäftigt sich mit dem "Gender Pay Gap" und Cossu mit diskriminierenden Erfahrungen bei der Jobsuche. Diese vielfältigen Perspektiven veranschaulichen die komplexen Dimensionen von Diskriminierung und fordern zur Reflexion und Veränderung auf.

Nika Moro, Head of Educative Campaigning EndemolShine Germany, Team Berlin: "In der öffentlichen Diskussion um geschlechterspezifische Diskriminierung hat sich der Gender Pay Gap als feste Größe etabliert. Dabei gibt es so viele Lücken und daraus resultierende soziale Ungleichheit, wenn es um Diskriminierung geht. Diese Lücken und ihre Ursachen haben wir uns zum Thema unserer Kampagne gemacht. Es freut mich total, dass wir für dieses Projekt vier tolle Talents gewinnen konnten. Kayla, Cossu, Maria und Negah unterhalten mit ihrer großen Reichweite nicht nur, sondern sie zeigen auch Haltung für gesellschaftliche Themen und stehen für diese ein."

Fabian Tobias, Managing Director EndemolShine Germany: "Gesellschaftsrelevante Themen wie in diesem Fall "Diskriminierung" sind so wichtig wie nie zuvor. Das beste Mittel dagegen ist Aufklärung der Zuschauer und gelebte Werte sowie echte Diversität im eigenen Unternehmen. Wir tragen als einer der größten Nonfiction Produzenten hier eine besondere Verantwortung. Daher freut uns, dass bei EndemolShine Germany über 60 Prozent unserer Belegschaft Frauen, und auch etwa die Hälfte unserer Führungskräfte weiblich sind. Gleichzeitig möchten wir uns nicht ausruhen und mit u.a. geschlechtsspezifischer Diskriminierung auch in unseren Projekten befassen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der bpb konnten wir in der Vergangenheit Kampagnen erfolgreich umsetzen und Aufklärungsarbeit leisten. Diese digitalen Produktionen ergänzen das Portfolio der EndemolShine Germany auf besondere Art und Weise."

Die Online Kampagne ist am 24.November gestartet. Die Sketches sind auf den Instagramkanälen der Content Creator Negah, Kayla, Cossu und Maria sowie auf www.bpb.de/mindthegaps zu finden.

Über EndemolShine Germany:

EndemolShine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Höhle der Löwen (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Kühlschrank öffne Dich (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie Mälzer und Henssler liefern ab! (VOX) und Beauty & The Nerd (ProSieben). EndemolShine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.

Über das Team Berlin:

Der Fokus des Team Berlin der EndemolShine Germany liegt in der Aufbereitung von gesellschaftsrelevanten, sozialen, politischen Inhalten wie Globale Gesundheit, Women Empowerment und Extremismus im Social Web für eine breite, junge Zielgruppe, die über klassische Medien kaum noch zu erreichen sind. Mit journalistischem Verständnis und breitem Know-How von digitalen Plattformen verbindet das Team Berlin in seinen Formaten komplexe Inhalte mit Content- und Distributionsstrategien, die Relevanz mit größtmöglicher Reichweite vereinen. So erreichte zum Beispiel die Webserie Generation HIV über das Leben als HIV-positive:r Jugendliche:r in Südafrika mehr als 34 Mio. Views europaweit. Zusammen mit großen nationalen, aber auch internationalen Creator:innen, wurden Formate national und international umgesetzt und generierten in den letzten beiden Jahren mehr als 90 Mio. Views - immer mit dem Gedanken, die Influencer und deren Communities nachhaltig zu inspirieren und für diese Themen zu sensibilisieren. Von der Arbeit profitieren Organisationen wie die Bill & Melinda Gates Foundation oder auch die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.

Über die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb:

Unter dem Motto "Demokratie stärken - Zivilgesellschaft fördern" unterstützt die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dabei, sich mit Politik zu befassen. Ihre Aufgabe ist es, Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. So steht es im Erlass des Bundesministeriums des Innern und so wird es von den Standorten Bonn, Berlin und Gera in die Praxis umgesetzt, durch Publikationen, Multimedia-Angebote, Veranstaltungen und die Förderung zahlreicher zivilgesellschaftlicher Einrichtungen.

