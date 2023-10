100 Jahre Em-eukal: Seit einem Jahrhundert begleitet das Bonbon, nur echt mit der Fahne, wohltuend und genussvoll

Dr. C. SOLDAN

1923 war ein Jahr voller Ereignisse und voller schöner wie herausfordernder Momente. Neben Hyperinflation in Deutschland und Weltwirtschaftskrise gibt es ein großes Erdbeben in Japan, Mustafa Kemal Atatürk gründet die Türkische Republik, Archäologen entdecken das Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun. Der Flughafen Berlin Tempelhof erhält eine vorläufige Konzession für den Betrieb, MAN entwickelt den ersten LKW mit Dieselmotor, London eröffnet das Wembley-Stadion, das erste 24-Stunden-Rennen in Le Man findet statt. Geboren werden Berühmtheiten wie Maria Callas, Henry Kissinger, Rocky Marciano, David Murdock und Horst Tappert. Geburtstag haben zudem bekannte Marken wie BMW, Gucci, H&M, Leica, Walt Disney - und das Bonbon Em-eukal.

Em-eukal gab der Gattung "Bonbon" einen Namen

Premiumbonbons, die Wohlbefinden fördern - dafür steht das Unternehmen Dr. C. SOLDAN. Seit über 120 Jahren kreieren die Bonbonspezialisten Produkte mit hochwertigen, natürlichen Zutaten. Noch heute ist das Unternehmen in Familienbesitz. Seit 2005 verantwortet in vierter Generation Perry Soldan als Geschäftsführender Gesellschafter die Geschäfte. Sein Urgroßvater, Apotheker und Medizinalrat Dr. Carl Soldan, machte sich 1899 mit einer Medizinaldrogerie selbstständig. Schon damals überraschte er mit selbst entwickelten Produkten, die am Puls der Zeit waren und überzeugte mit Innovationen im Bereich der Bonbonkochkunst. 1923 entwickelte der Visionär die erste Bonbonrezeptur mit Menthol und Eukalyptus. Die Em-eukal Ära begann und damit hatte die Gattung "Bonbon" einen Namen: Em steht für Menthol in Lautsprache, eukal ist die Abkürzung für Eukalyptus.

Eine innovative Marke vor 100 Jahren und heute

Dr. C. SOLDAN, seit über 90 Jahren Partner der Apotheken und Drogerien, nimmt im Hustenbonbonsegment deutscher Apotheken jeher mit Abstand den ersten Platz ein und seit 2020 auch in Drogeriemärkten. 2008 weiteten die Bonbonspezialisten ihre Vertriebsaktivitäten auf den Lebensmitteleinzelhandel aus. Em-eukal erhält zudem ein neues Erscheinungsbild. Das Verpackungsdesign ist modernisiert und das Sortiment - abgestimmt auf saisonale Vorlieben - mit neuen Kreationen abgerundet. 2014 erweiterte das innovative Familienunternehmen sein Produktsortiment: Mit den Em-eukal Gummidrops gibt es das beliebte Bonbon nun auch zum Kauen. Im Herbst 2021 kam mit Em-eukal ImmunStark* eine weitere Submarke hinzu: Em-eukal Ingwer Shot, Em-eukal Manuka Honig und Em-eukal Kurkuma Shot sowie ein Jahr später Em-eukal Vitamin Shot und Em-eukal Manuka Honig Gummidrops. Alle vier Hartkaramellen-Sorten sind flüssig gefüllt, hergestellt mit hochwertigen, natürlichen Zutaten und angereichert mit ausgewählten Vitaminen. Ob stark, fruchtig-frisch oder sanft - heute hat Em-eukal etwas für jeden Geschmack und begleitet genussvoll jeden Moment.

Nur echt mit der Fahne

Em-eukal ist für Konsument*innen ein seit Kindertagen vertrautes Produkt. Das Erkennungszeichen der Em-eukal Premiumbonbons ist "Nur echt mit der Fahne". Die weiß-rote Fahne, deren Ende aus der Bonbonverpackung herausragt, hat ihre eigene Geschichte: In den 1950er-Jahren haben Ärzte den Bergleuten im Ruhrgebiet die Em-eukal Bonbons gegen Bronchialbeschwerden verschrieben. Das Fähnchen sicherte ein hygienisches Auswickeln. Ohne das Bonbon mit den von der Arbeit schmutzigen Händen berühren zu müssen, kamen die Bergleute zu ihrem wohltuenden Genuss.

Em-eukal bekommt eine Schwester: Kinder Em-eukal

In den 1970er Jahren prägt ein weiterer Meilenstein die Historie des mittelständischen, deutschen Familienunternehmens: 1972 bringt Dr. C. SOLDAN das Kinder Em-eukal Vitamin-Hustenbonbon auf den Markt. Seine Managementtätigkeit in den USA inspirierte Felix Soldan, den Enkel des Gründers, zu diesem Produkt. "Wildkirsche" war dort schon damals der Renner - und bald dann auch im eigenen Land. Noch heute sorgen fünf sorgfältig ausgewählte Vitamine sowie hochwertige, natürliche Zutaten für die Qualität, der Eltern nach eigenen Aussagen absolut vertrauen. Kinder Em-eukal schmeckt gut und tut gut.

Premiumqualität, die Wohlbefinden fördert

Bonbons in Premiumqualität herzustellen ist seit jeher Philosophie der innovativen Bonbonkocher. So nahm Dr. C. SOLDAN bereits 1989 die Variante "zuckerfrei" in das Em-eukal Sortiment auf. Seitdem ist man spezialisiert auf die Herstellung von zeitgemäß zuckerfreien Bonbons, für die das Süßungsmittel Isomalt verwendet wird. Heute kann das Unternehmen auf einen Schatz von über zweitausend selbst kreierten Rezepturen zurückgreifen, die mit natürlichen Pflanzenextrakten, Aromen und ätherischen Ölen hergestellt werden. Alle sorgen für Geschmack, der allgemeines Wohlbefinden fördert. Neben Em-eukal und Kinder Em-eukal zählen vier weitere Marken zum Sortiment: Rheila, Original BÄRENGARTEN, Tex Schmelz und Laetitia.

Geprüfte Qualität nach strengen Richtlinien

Strenge Kontrollen sichern die hohe Qualität. Das Familienunternehmen wählt seine Lieferanten sorgfältig aus und arbeitet eng mit ihnen zusammen. Die Zutaten werden, soweit möglich, aus der Region bezogen. Dr. C. SOLDAN führt das IFS (= International Featured Standard) IFS-Food Zertifikat und hat das europäische GMP (= Good Manufacturing Practice) Zertifikat. Seit 2004 ist man bio- und seit September 2020 zur Herstellung von Medizinprodukten nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Modernste Anlagen sichern eine Produktion unter optimalen Hygienebedingungen.

Nachhaltiges Engagement

Dr. C. SOLDAN investiert kontinuierlich in eine nachhaltige Infrastruktur und verstärkt sein Engagement für energieschonende Produktionsanlagen. Eine eigene Photovoltaikanlage ist seit Anfang 2022 in Betrieb. Einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet man dadurch, dass in Deutschland produziert und regionalen bzw. nationalen Lieferanten stets der Vorzug gegeben wird. Zudem setzen die Bonbonspezialisten recycelbare Verpackungen ein: Sowohl Wickler als auch die Fahne der Em-eukal Produkte bestehen aus gewachstem Papier und können über das Altpapier entsorgt werden. Parallel dazu geht das in der Produktion genutzte Wasser in die beiden auf dem Firmengelände befindlichen Naturweiher und wird somit zum Großteil an das Erdreich zurückgegeben. Die Naturweiher bestehen seit den 1980er Jahren und sind mit ihrer naturbelassenen Ufervegetation Heimat für Karpfen, Frösche, Libellen und andere wasserliebende Tiere.

Nicht nur am Standort selbst, auch in der Region Mittelfranken ist Dr. C. SOLDAN tief verwurzelt. Dem Unternehmen ist es eine Herzensangelegenheit, sich vor Ort zu engagieren und aktiv in der Gemeinde einzubringen. Ob Bildung oder Ausbildung, ob Jugend-, Frauen- oder Familienhilfe - Ziel und Wunsch ist, Menschen in jedem Alter und jeder Lebenslage zu stärken. Und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Aktuell unterstützt das Familienunternehmen zwei regionale Projekte: Im November 2016 eröffnete die Caritas Erlangen mithilfe einer Spende von Dr. C. SOLDAN das KontaktCafé Adelsdorf, einen Ort für neue Begegnungen. Man sicherte der Caritas seine Unterstützung langfristig zu - wie auch dem Gewaltpräventionsprojekt "Trommelpower - Musik für ein besseres Miteinander" des Sonderfonds für Kinder der Bürgerstiftung Erlangen. Das Musik-Projekt wird an Erlanger Schulen durchgeführt und fördert den gegenseitigen Respekt, die soziale Integration sowie das Selbstwertgefühl der Kinder. Parallel dazu engagiert sich Dr. C. SOLDAN auch überregional: Seit 2017 unterstützt das Familienunternehmen Apotheker ohne Grenzen e.V. und seit 2020 die Lungenstiftung Bremen "Atme Leben". Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen an Lunge und Atemwegen erkranken.

Vision: ein Leben lang überraschen, allem voran mit Em-eukal

Der geschäftsführende Gesellschafter Perry Soldan will die Zukunft des Familienunternehmens, das im letzten Geschäftsjahr (Juli 2021 bis Juni 2022) 82,1 Millionen Euro Umsatz verzeichnete, nachhaltig gestalten und sichern. Dazu übernahm Dr. C. SOLDAN zum Beispiel 2018 die Geschäfte der Laetitia Vertriebs GmbH, die nun unter Dr. C. SOLDAN Natur- und Gesundheitsprodukte firmiert. Laetitia entwickelt seit über 30 Jahren sinnvolle Natur- und Gesundheitsprodukte, allen voran den Original Bitterstern. "Wir setzen auf das Engagement und die Kompetenz unserer rund 230 Mitarbeitenden und auf unsere Vision, die Märkte mit Produkten für alle Lebensphasen zu überraschen", erklärt der 54-jährige Perry Soldan. "Unser Ziel ist, auch in den nächsten 100 Jahren mit all unseren Spezialitäten und Marken das Wohlbefinden der Menschen aktiv zu fördern, allen voran natürlich mit unserem Bonbon Em-eukal, nur echt mit der Fahne." em-eukal.de

* Die in allen Sorten der Em-eukal ImmunStark Range enthaltenen Vitamine C, B6, B9 und B12 tragen zu einer gesunden Funktion des Immunsystems bei.

