Soforthilfe für Not leidende Kinder in der Ukraine: THOMAS SABO startet Spendenaufruf mit „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ – Unternehmensgründer spendet 250.000 Euro

Aus gegebenem Anlass ruft das Unternehmen THOMAS SABO zusammen mit seinem langjährigen Charity-Partner, der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“, zu einer Spendenaktion für Not leidende Kinder in der Ukraine auf.

Initiiert wird der Spendenaufruf von Unternehmensgründer Thomas Sabo mit einer persönlichen Spende über 250.000 Euro und einem offenen Brief an den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko:

„Lieber Herr Vitali Klitschko,

wenn ich Sie in den letzten Tagen in den unseligen Nachrichten über den Krieg in der Ukraine sehe, möchte ich Ihnen persönlich mitteilen, dass ich unendlich glücklich bin, dass ich einem der tapfersten Männer der Zeitgeschichte, anlässlich eines Events, die Hand schütteln durfte. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Bruder, Ihrem unglaublich tapferen Präsidenten sowie dem ukrainischen Volk alle Kraft der Welt!

Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, dem RTL-Spendenmarathon, der auch schon im engen Austausch mit Ihrem Management steht, haben wir eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Meine Familie und mein Unternehmen unterstützen die Hilfe für die Ukraine und starten die Aktion mit 250.000 €.

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Sabo

Unternehmensgründer

Und nun an ALLE, die diese Zeilen lesen:

Schließt Euch an und spendet, jeder Euro zählt – VIELEN HERZLICHEN DANK!“

Die Spenden gehen ohne Abzüge zu 100 Prozent an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“, die die Gelder an in der Ukraine tätige Partner wie zum Beispiel UNICEF, die SOS-Kinderdörfer, das Deutsche Medikamenten-Hilfswerk action medeor, Caritas International, die UNO-Flüchtlingshilfe und an den Malteser Hilfsdienst verteilt.

Die Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ kümmern sich um lebensrettende Maßnahmen wie die Evakuierung von Kindern und deren Familien aus den Kriegsgebieten, den Transport von sauberem Trinkwasser, die Verteilung von warmen Mahlzeiten aus Feldküchen und die medizinische Versorgung. Außerdem sind psychosoziale Teams für die Kinder im Einsatz, die bereits jetzt traumatisiert sind.

Seit über 15 Jahren unterstützt THOMAS SABO den von der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ ins Leben gerufenen RTL-Spendenmarathon und mit der eigenen THOMAS SABO Stiftung zusätzlich gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung, Schüler- und Studentenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, öffentliches Gesundheitswesen und Gesundheitspflege.

Gespendet werden kann wie folgt:

CHARITY-SMS

Sende Kennwort UKRAINE an die 44844

(10 Euro / SMS, + ggf. SMS-Versandkosten)

ONLINE

auf www.rtlwirhelfenkinder.de

ÜBERWEISUNG

Empfänger: Stiftung RTL

Stichwort: UKRAINE

Konto: DE55 370 605 905 605 605 605

Bank: Sparda-Bank West e.G.

BIC: GENODED1SPK

Mehr über die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ erfahren Sie hier: www.rtlwirhelfenkindern.de

Zum Spendenaufruf kann folgendes Bildmaterial (Credit: © UNICEF) verwendet werden: Bildmaterial UNICEF

Über die THOMAS SABO Stiftung

Die THOMAS SABO Stiftung wurde mit Anerkennungsurkunde der Regierung von Mittelfranken am 16. Dezember 2013 als rechtsfähige Stiftung anerkannt. Sie unterstützt gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung, Schüler- und Studentenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, öffentliches Gesundheitswesen und Gesundheitspflege. Die Stiftung ist berechtigt, für satzungsgemäße Spenden Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Bankverbindung: Commerzbank AG, IBAN: DE57 7604 0061 0540 9222 00, BIC: COBADEFFXXX

„RTL – Wir helfen Kindern“: Mehr als 207 Millionen Euro seit 1996

Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ entstehen, trägt im Wesentlichen RTL Deutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen „RTL – Wir helfen Kindern“ und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und Jahr für Jahr mit dem begehrten DZI-Spendensiegel ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 207 Millionen Euro gesammelt werden. „RTL – Wir helfen Kindern“ förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.

