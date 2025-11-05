PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Deutscher Bundesjugendring e.V.

Stellungnahme des Deutschen Bundesjugendrings zur öffentlichen Anhörung zum Wehrdienst-Modernisierungsgesetz des Verteidigungsausschusses am 10. November 2025

Berlin (ots)

Die Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), Daniela Broda, wurde als Sachverständige zur öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes - Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDModG) des Verteidigungsausschusses am 10. November 2025 eingeladen.

Aus Sicht des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) bleibt der vorliegende Gesetzentwurf hinter den Maßstäben einer modernen und generationengerechten Sicherheitsarchitektur zurück.

Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) hat dazu eine umfassende schriftliche Stellungnahme abgegeben: https://ots.de/id9ZpJ

Pressekontakt:

Matthias Starz
Leitung Medien & Kommunikation
030/400 40 412
E-Mail: medien@dbjr.de
www.dbjr.de

Original-Content von: Deutscher Bundesjugendring e.V., übermittelt durch news aktuell

