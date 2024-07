OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG

Innovative Recyclingtechnologie: OTTO DÖRNER startet Bau der ORCA-Nassklassierungsanlage

Die OTTO DÖRNER Kies und Deponien GmbH & Co. KG, ein norddeutsches Ver- und Entsorgungsunternehmen für Schüttgüter und mineralische Abfälle, verkündet den Bau einer Nassklassierungsanlage.

Das Pilotprojekt wird mit über 2,7 Mio. Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums gefördert und am Standort Seevetal (Niedersachsen) realisiert.

Mit dem Umweltinnovationsprogramm werden erstmalige, großtechnische Anwendungen einer innovativen Technologie gefördert. Das Vorhaben muss über den Stand der Technik hinausgehen. "Wir sind stolz darauf, dieses Pionierprojekt in Norddeutschland umsetzen zu können. Unsere OTTO DÖRNER Recyclinganlage, kurz "ORCA", wird dazu beitragen, das Recycling von mineralischen Abfällen zu erhöhen und die Aufbereitung von Sekundärbaustoffen nach der Ersatzbaustoffverordnung weiter voranzutreiben", sagt Michael von Malottky, Geschäftsführer der OTTO DÖRNER Kies und Deponien GmbH & Co. KG.

Derzeit wird der Großteil der hergestellten Recyclingprodukte im Straßenbau eingesetzt, was hauptsächlich ein Downcycling darstellt. Es fließt nur ein geringer Teil der zurückgewonnenen Gesteinskörnungen in Form von Recyclingbeton in den Hochbau zurück.

Die geplante Nassklassierungsanlage "ORCA" wird ein in Deutschland bislang einzigartiges Konzept aus verschiedenen Sortier- und Waschschritten anwenden. Ziel ist es, alle Abfallfraktionen so aufzubereiten, dass sie in hoher Qualität in den Hochbau zurückgeführt werden können.

Besonders hervorzuheben ist die Aufbereitung der Sandbestandteile. Dies wird durch eine detaillierte Wasseraufbereitung mit chemisch-physikalischer Stufe für eine vollständige Prozesswasserregeneration ergänzt. Dies ermöglicht es, mineralische Abfallfraktionen so aufzubereiten, dass hochwertige Gesteinskörnungen zurückgewonnen werden können. Die Qualität dieser Gesteinskörnungen wird künftig den Ansprüchen der Betonnormen entsprechen. Dadurch kann die Förderung von Primärrohstoffen verringert und somit der Verbrauch von natürlichen Ressourcen und Flächen geschont werden. Zudem kann Material genutzt werden, welches heute auf Deponien beseitigt wird.

"Die Erweiterung unseres Recyclings um eine innovative Nassklassierungsanlage inklusive Sandaufbereitung und Abwasserreinigung setzt neue Maßstäbe. Diese Technologie eröffnet neue Perspektiven für nachhaltiges Bauen und Ressourcenschonung", sagt Oliver Dörner, der geschäftsführende Gesellschafter der OTTO DÖRNER Gruppe.

Die vorbereitenden Maßnahmen sind bereits im Oktober des Vorjahres gestartet.

Mit einem offiziellen Spatenstich wurde nun der Projektstart der Nassklassierungsanlage symbolisiert. Mit dem Aufbau der ersten Anlagenteile wurde bereits begonnen.

Die Einweihung der Anlage ist für Mai 2025 vorgesehen.

Über die OTTO DÖRNER Gruppe:

Die OTTO DÖRNER Gruppe ist in Norddeutschland eines der führenden privaten Unternehmen in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie im Deponiebetrieb und hat die Mission, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen, weil es in allem und jedem das Wertvolle sieht. Insgesamt arbeiten über 1.200 Mitarbeiter*innen für das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg.

Der Bau der "ORCA"-Nassklassierungsanlage unterstreicht den Einsatz des Unternehmens für eine umweltfreundliche Bauindustrie.

