United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Deniz Undav zeigt Herz: WM-Star versteigert seine getragenen Schuhe für Kinder in Not

Deniz Undav unterstützt mit Baden-Badener Auktionsportal Stars4Kids

Baden-Baden (ots)

Deniz Undav zählt aktuell zu den gefeierten Gesichtern der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt gibt der WM-Star etwas zurück:

Gemeinsam mit United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigert Deniz Undav seine getragenen Fußballschuhe für den guten Zweck! Die Auktion bietet Fans die seltene Gelegenheit, ein persönliches Stück des derzeit besten Stürmers der WM zu erhalten. Der Erlös kommt dabei Stars4Kids zugute - einer Kinderhilfsorganisation, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven ermöglicht.

Neben den Schuhen von Deniz Undav warten auf United Charity zudem über 50 weitere exklusive Erinnerungsstücke internationaler WM-Stars! Jede Auktion verbindet dabei die Begeisterung der Fans mit konkreter Hilfe für soziale Projekte. "Wir freuen uns sehr, dass Deniz Undav diese besondere Aktion unterstützt und damit gemeinsam mit uns Gutes bewegt", erklärt United Charity.

Die Auktion läuft ab sofort auf www.unitedcharity.de - also bieten Sie jetzt mit!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 19 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

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