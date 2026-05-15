United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Manuel Neuers Torwart-Handschuhe bringen 6.150 Euro für Kinderhilfsprojekte!

United Charity ermöglicht einen wahren Geldsegen für die Stiftung Stars4Kids.

Baden-Baden (ots)

Mega-Auktion bei United Charity: Die getragenen und handsignierten Torwarthandschuhe von FC Bayern-Keeper Manuel Neuer sorgten jetzt für einen echten Geldregen! Satte 6.150 Euro zahlte ein Fan für das besondere Sammlerstück aus dem Champions League-Kracher gegen Madrid. Und das Beste daran: Mit dem Erlös unterstützt United Charity die wichtige Arbeit von Stars4Kids, die weltweit Kinderhilfsprojekte fördern und ermöglichen. Ein echter Volltreffer also, nicht nur auf dem Platz, sondern auch konkret dort wo Kinder und Jugendliche Hilfe brauchen!

Und Fußballfans dürfen sich schon auf die nächsten Highlights freuen: Denn bei United Charity warten bereits weitere Fußball-Sensationen, wie getragene Trikots, signierte Sammlerstücke und einmalige Fan-Erlebnisse! Also schlagen Sie jetzt zu, erfüllen Sie sich Ihren Fußballtraum und unterstützen Sie gleichzeitig wichtige Hilfsprojekte!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 19 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

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