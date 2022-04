United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Jan Ullrichs Tour de France-Rad erzielt 40.000 Euro für die Ukraine!

Sensationeller Rekorderlös bei United Charity-Auktion

Jan Ullrich und United Charity erzielen einen Rekorderlös für die Ukraine-Nothilfe: Das Tour de France-Rad der Sport-Legende wurde für unglaubliche 40.100 Euro auf Europas größtem Charity-Auktionsportal versteigert! Noch nie gab es bei United Charity einen höheren Erlös für ein Rennrad. Der gesamte Erlös geht ohne Abzüge an die Ukraine-Hilfe der BILD-Stiftung "Ein Herz für Kinder". Für Jan Ullrich, der sich mit einer persönlichen Videobotschaft an seine Fans wandte, war die Spendenaktion eine Herzensangelegenheit: "Ich wünsche mir von Herzen, dass bald wieder Frieden und Glück in der Ukraine einkehren", so die Rad-Legende.

Und seine Auktion war ein riesiger Erfolg: Das Original-Teamrad von Ullrichs Tour de France-Teilnahme 1998 war bei den Bietern heißbegehrt - zahlreiche Interessenten kämpften auf www.unitedcharity.de bis zum Schluss um den Zuschlag. Am Ende war ein Bieter aus Frankfurt der glückliche Gewinner. Mit dem sensationellen Spendenerlös kann die Hilfsorganisation nun vielen ukrainischen Kindern helfen, die aufgrund des Kriegs aktuell die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen.

Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

